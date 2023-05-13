اتفاق على هدنة في غزة تبدأ الليلة

اكد مسؤول اسرائيلي ان وقفا لاطلاق النار مع حركة الجهاد الاسلامي في قطاع غزة سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الليلة بوساطة مصرية، لكنه لن يتضمن التزاما من الدولة العبرية بوقف الاغتيالات في صفوف الحركة.

ونقلت القناة 12 في التلفزيون الاسرائيلي عن المسؤول قوله ان اتفاق وقف النار سيدخل حيز التنفيذ خلال ساعات، مضيفا ان الدولة العبرية لم تلتزم فيه بوقف الاغتيالات التي تستهدف قادة حركة الجهاد الاسلامي، ولكنها ستقابل الهدوء بالهدوء.

وفي السياق نفسه، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدرين فلسطيني ومصري قولهما تاكيدهما التوصل الى اتفاق لوقف اطلاق النار بين اسرائيل والفصائل في غزة، على ان يدخل حيز التنفيذ الساعة العاشرة من مساء الليلة بالتوقيت المحلي.

وقال المصدر الفلسطيني الذي وصفته الوكالة بانه مطلع على المحادثات المنعقدة في القاهرة ان مصر تلقت موافقة الجانبين على صيغة معدلة اقترحتها لاتفاق وقف إطلاق النار.

فيما نسبت الى مصدر في "الجهاد" وصفه صيغة الاتفاق المعدلة بانها "تلبي شروط المقاومة"، وتاكيده بان احد بنوده ينص على ان تلتزم اسرائيل بوقف استهداف القياديين في الحركة.

وقف استهداف المدنيين وليس الاغتيالات

وسبق ان اكدت حركة الجهاد الاسلامي انها لن تقبل أي هدنة دون أن تشتمل على بند يلزم اسرائيل بوقف الاغتيالات التي طالت حتى الان ستة من كبار قادتها.

القبة الحديدية تعترض صواريخ اطلقت من غزة اثناء تحليقها فوق مدينة سديروت



وكانت وكالة الصحافة الفرنسية نقلت في وقت سابق عن مصدر فلسطيني مطلع على المحادثات إن مصر قدمت المقترح مساء الجمعة، مشيرة الى انه يتضمن صيغة جديدة لوقف إطلاق النار.

وينص الاتفاق وفق الصيغة الجديدة على وقف استهداف المدنيين وهدم المنازل، بحسب التقارير.

ومنذ بداية جولة التصعيد الحالية التي تعد الاعنف منذ آب/أغسطس 2022، سعت مصر التي تعد وسيطا تقليديا بين اسرائيل والفصائل في غزة الى التوصل الى هدنة تنهي العنف.

ودخلت واشنطن السبت بقوة على خط جهود الهدنة، وقالت وزارة الخارجية الاميركية ان نائبة الوزير ويندي شيرمان هاتفت وزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، لتؤكد له على "الضرورة الملحة" للتوصل الى هدنة من أجل تجنب مزيد الخسائر في أرواح المدنيين.

واستشهد 33 فلسطينيا واصيب اكثر من 150 اخرين في الغارات والقصف الذي شنه الجيش الاسرائيلي على قطاع غزة منذ بدئه عمليته العسكرية ضد حركة الجهاد الثلاثاء.

وعلى الجانب الاسرائيلي، قتل شخص عندما ضرب صاروخ مبنى من اربع طبقات في مدينة رحوفوت جنوب تل ابيب، وقالت وسائل اعلام ان القتيل كان امراة في الثمانين من العمر.

الجهاد الإسلامي تشن هجومًا صاروخيًا على إسرائيل قبل دقائق من وقف النار

وقبل دقائق من دخول اتفاق وقف اطلاق النار المرتقب حيز التنفيذ، اطلقت حركة الجهاد الاسلامي وابلا من عشرات الصواريخ صوب اسرائيل.

وقالت وسائل اعلام اسرائيلية ان صافرات الإنذار انطلقت في منطقة تل ابيب ومدن حولون (وسط) وسديروت جنوبي اسرائيل اضافة الى المستوطنات القريبة من قطاع غزة.

وتحدثت قناة "رؤيا" الاردنية عن ان القصف الصاروخي من غزة استهدف قاعدة حتزيريم الجوية التي تنطلق منها الطائرات الاسرائيلية لقصف غزة.

وأضافت القناة ان الصواريخ طالت ايضا أوفاكيم غرب مدينة بئر السبع.

ومن جانبه، شن الجيش الإسرائيلي غارات على مواقع في قطاع غزة، مستبقا بدوره بدء وقف اطلاق النار.

وقال الجيش الاسرائيلي في وقت سابق السبت انه قصف 325 هدفا لحركة الجهاد في غزة منذ الثلاثاء الماضي، مشيرا إلى أن القبة الحديدية اعترضت 340 من اصل 1200 صاروخ اطلقتها الحركة.

وتسببت صواريخ حركة الجهاد في اجبار سكان المستوطنات حول غزة الى النزول والبقاء في الملاجئ منذ اربعة ايام .

وتفرض اسرائيل حصارا خانقا على قطاع غزة منذ سيطرة حركة حماس عليه عام 2006.

قطاع غزة عام 2007، حصارا خانقا على قطاع غزة الذي يقطنه مليونان و300 الف شخص.

وشهد القطاع الذي يقطنه مليونان و300 نسمة، جولات قتال مدمرة بين اسرائيل والفصائل منذ العام 2008.

