بن جاسم: بوادر انسجام سياسي بين الدول الخليجية

أشار رئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم آل ثاني، إلى وجود "بوادر انسجام سياسي إيجابي" بين الدول الخليجية.

وبحسب تغريدة نشرها آل ثاني عبر حسابه الخاص على موقع "تويتر": "بدأ يلوح في الأفق في منطقتنا الخليجية بوادر انسجام سياسي إيجابي".

وتمنى آل ثاني بأن يتجلى ذلك بوضوح في القمة القادمة لمجلس التعاون الخليجي لإعادة تأهيله وتجهيزه لانطلاقة جديدة ثابتة في شتى المجالات، تكون مدروسة وواقعية، وتأخذ بعين الاعتبار التحديات والتغييرات التي تدور حولنا وتصبو وترتقي لطموحات الشعب الخليجي الواحد”

وأجرى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بن عبد العزيز جولة خليجية الأسبوع الماضي استمرت 5 أيام، هي الأولى من نوعها منذ بداية جائحة كورونا، حيث الدوحة إحدى أبرز محطات بن سلمان، حيث التقى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.