مصرع 9 أشخاص أغلبهم تلاميذ في إطلاق نار داخل مدرسة في بلغراد

فتح تلميذ النار داخل مدرسة ابتدائية في العاصمة الصربية بلغراد الاربعاء، فقتل ثمانية من زملائه وحارسا في المدرسة.

وقالت وزارة الداخلية الصربية في بيان ان ستة اشخاص اخرين ومعلما اصيبوا كذلك في الهجوم، وجرى نقلهم الى المستشفيات.

وقال مسؤولون ان الشرطة اعتقلت وسط بلغراد تلميذا في الرابعة عشرة من عمره في مدرسة فلاديسلاف ريبنيكار على خلفية الهجوم، مضيفين ان تحقيقا يجري حاليا لمعرفة دوافع الحادث.

وطوق رجال شرطة بخوذ وسترات واقية للرصاص مبنى المدرسة الواقعة وسط حي فراكار، وذلك بعد قليل من الهجوم الذي وقع نحو الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي.

ونشرت وسائل اعلام محلية صورا لما قالت انه التلميذ المتهم في الهجوم بينما كان رجال الشرطة يقتادونه بعيدا فيما يداه مقيدتان الى الوراء ورأسه مغطى بسترة.

وتعد حوادث اطلاق النار الجماعي نادرة نسبيا في صربيا التي لديها قوانين مشددة بخصوص الاسلحة. لكن معدلات حيازة الاسلحة من قبل السكان هي من ضمن الاعلى في اوروبا.

وجرى اغراق هذا البلد بمئات الالاف من الاسلحة غير الشرعية عقب الحروب والفوضى التي شهدها في تسعينيات القرن الماضي.

وتشير تقديرات رسمية تعود الى العام 2019، الى ان هناك 39 قطعة سلاح لكل 100 شخص في صربيا.