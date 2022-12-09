مصر قلقة من تدهور الأوضاع في فلسطين

عبرت جمهورية مصر العربية عن قلقها البالغ لما يدور في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتزايد أعمال عنف ضد أبناء الشعب الفلسطيني.

وجاءت تلك التصريحات حول الأوضاع الأخيرة في الضفة الغربية المحتلة عبر بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية أشارت فيه إلى أن العام الحالي شهد أكبر عدد من الشهداء الفلسطينيين منذ سنوات عديدة حيث تجاوز 200 شهيد فلسطيني.

وأبدت مصر تخوفها من مخاطر تدهور الأوضاع نحو المزيد من العنف وإراقة الدماء محذرة عبر بيان وزارة الخارجية من التداعيات الخطيرة لاستمرار التصعيد الحالي علي على عملية السلام.

كما دعت مصر في الوقت ذاته المجتمع الدولي والدول الكبرى إلى تحمل مسؤلياتها في اتجاه تهدئة الأوضاع وعدم التهاون مع تنامى خطاب التصعيد أو التشدد المؤدي إلى العنف، وتهيئة المناخ لكسر الجمود الحالي بعملية السلام.