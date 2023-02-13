مقتل جندي اسرائيلي خلال عملية طعن شمالي القدس

لقي جندي اسرائيلي مصرعه مساء الاثنين، بعد تلقيه طعنة من فتى فلسطيني ورصاصة اطلقها عليه بالخطأ جندي اخر اثناء محاولته التصدي للفتى المهاجم.

وقالت وسائل اعلام اسرائيلية ان الفتى البالغ من العمر 13 عاما هاجم جنودا كانوا يقيمون نقطة تفتيش قرب حاجز مخيم شعفاط شمالي القدس واصاب احدهم بسكين كان يحملها.

واضافت انه لدى محاولة الفتى الفرار من المكان بادر حارس امني اسرائيلي تواجد في المنطقة الى اطلاق النار عليه، لكن احدى الرصاصات اصابت الجندي الجريح عن طريق الخطأ.

وتابعت المصادر نفسها ان الفتى الفلسطيني اصيب بدوره ولم يلبث ان تم اعتقاله، فيما نقل الجندي الى المستشفى متأثرا بجراحه البالغة، حيث اعلن لاحقا عن انه فارق الحياة.



جنود الاحتلال يُطلقون النار بكثافة في مخيم شعفاط في #القدس المحتلة pic.twitter.com/FXwtTmVJGh — Omar El Qattaa 𓂆 🇵🇸 📸 (@OmarElQattaa) February 13, 2023

وعقب العملية، امر وزير الأمن القومي الاسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير بإغلاق مخيم شعفاط، في حين داهم جيش الاحتلال المخيم واقتحم منزل الطفل واعتقل والدته واحد اخوته.

وقالت تقارير ان الطفل يدعى محمد باسل فتحي الزلباني، وفي حين لم تعرف حالته الصحية.

وهذه ثاني عملية طعن ينفذها فتى فلسطيني الاثنين. حيث اصيب اسرائيلي بجروح طفيفة عندما هاجمه فتى في الرابعة عشرة من العمر بسكين قرب باب السلسلة المؤدي الى المسجد الاقصى في البلدة القديمة من القدس المحتلة.

وفيما تمكن هذا الفتى من الفرار، فقد عمدت القوات الاسرائيلية الى اغلاق أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى واعتقلت فتى من ساحات المسجد، ودون ان تؤكد ما اذا كانت له علاقة بالعملية.