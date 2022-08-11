مقتل قيادي بارز في طالبان خلال تفجير انتحاري في كابول

أفادت وسائل اعلام بمقتل القيادي البارز في حركة طالبان رحيم الله حقاني بهجوم انتحاري وقع الخميس، داخل مدرسة دينية في العاصمة الافغانية كابول.

ونقلت وكالة انباء رويترز عن مسؤول أمني قوله ان الانتحاري كان قد خبأ المتفجرات في ساق صناعية بلاستيكية مركبة بدلا من ساقه المبتورة، وقد قام بتفجيرها بعدما دخل المدرسة التي اعتاد حقاني بالقاء الدروس فيها.

وحقاني عضو سابق في اللجنة العسكرية لطالبان في إقليم ننكرهار الأفغاني وتم سجنه من قبل القوات الأمريكية في سجن باغرام مثل كثيرين غيره من مقاتلي الحركة المتشددة.

تلقى حقاني، الذي يقال إنه باحث في الحديث الإسلامي، تعليمه الديني في المدارس الديوبندية في مدينتي صوابي وأكورا خطاك في باكستان.

وبحسب خدمة "نيوز9 لايف" الهندية، فقد كان حقاني نجا في تشرين الأول/أكتوبر 2020 من هجوم انتحاري في مدينة بيشاور.

يذكر أن أفغانستان تشهد أعمال عنف وتفجيرات انتحارية منذ انسحاب القوات الأمريكية من البلاد بصورة مفاجئة وسيطرة حركة طالبان (التي تخضع لعقوبات أممية بسبب أنشطة إرهابية) على الحكم.