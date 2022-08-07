مقتل 3 أشخاص بتفجير عبوة ناسفة في كابل

قتل 3 أشخاص وأصيب 7 آخرون بتفجير عبوة ناسفة في حي شيعي تبناه تنظيم داعش بالعاصمة الأفغانية كابل الأحد.

وأفادت شرطة كابل أن "التفجير وقع في حي بل سوخته بالعاصمة، ومعظم سكانه من الطائفة الشيعية".

وكان الجمعة قتل 8 أشخاص على الأقل وأصيب 18 آخرون في انفجار آخر تبناه "داعش" أيضا، خلال تجمع حداد ديني (عاشوراء) للطائفة الشيعية في كابل.

ولفتت شرطة كابل إلى أن "الحصيلة الأولية لضحايا تفجير اليوم هي 3 قتلى و7 جرحى".

وقال شهود عيان إن "عبوة ناسفة بدائية الصنع كانت مخبأة في وعاء تسببت في الانفجار"، الذي تبناه تنظيم "داعش" في وقت لاحق، بحسب مراسل الأناضول.

ووردت أنباء تفيد بأن قوات الأمن لم تتضرر من الانفجار.

في غضون ذلك، قال المتحدث باسم إدارة الأمن في كابل خالد زدران، في تغريدة، إن "شخصين قتلا، وأصيب 22 آخرون في الانفجار الذي وقع بعد ظهر اليوم بالتوقيت المحلي في منطقة "بل سوخته" بكابل.