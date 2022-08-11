موسكو تتهم اوكرانيا بقصف محطة زابوريجيا النووية

اتهمت السلطات الروسية الحكومة في كييف بقصف محطة زابوريجيا النووية مجددا في وقت تجددت فيه الاشتباكات في محيط المنطقة حتى اسفرت عن مقتل 14 شخصا

وأدى الهجوم الليلي في دنيبروبتروفسك إلى مقتل 14 شخصا وجرح 11 آخرين بينهم خمسة في حالة خطرة، في هذه المنطقة الآمنة نسبيا التي ينقل إليها المدنيون من دونباس الواقعة شرقا وتشكل مركز الهجوم الروسي.

وعلقت مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى الأربعاء على الوضع قرب محطة زابوريجيا لتوليد الكهرباء وهي الأكبر في أوروبا.

وكتبت مجموعة السبع في بيان "نطالب بأن تعيد روسيا على الفور إلى مالكها الشرعي أوكرانيا، السيطرة الكاملة على محطة زابوريجيا للطاقة النووية". وأضافت أن "سيطرة روسيا المستمرة على المصنع هي التي تعرض المنطقة للخطر".

واستبعد مراقبون ان تكون روسيا التي تسيطر على المحطة قد اقدمت على قصفها، لتؤكد المعلومات ان القصف جاء من الجانب الاخر الذي يحاول استعادتها وفي محاولة لمنع المهاجرين من دونباس من اللجوء الى المناطق الامنة