موسكو تعلق على الانباء عن قصفها بولندا

رفضت روسيا الانباء والتقارير التي تحدثت عن سقوط صوارسخها على بولندا والتي اسفرت وفق المعلومات عن مقتل شخصين على الاقل، واكدت ان ما تم تدواله من وارسو "استفزاز متعمد"

روسيا: انباء مستفزة من وارسو

وقالت السلطات الروسية نافية بطريقة غير مباشرة ان تلك الانباء مستفزة، وذلك بعدما دعت وارسو إلى اجتماع طارئ لمجلس الأمن القومي البولندي.

في الاثناء اعلنت وزارة الدفاع الروسية عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تلغرام أن "ما أفادت به وسائل إعلام بولندية ومسؤولون عن سقوط مزعوم لصواريخ روسية قرب بلدة بريفودوف ينطوي على استفزاز متعمد هدفه تصعيد الأوضاع".

وقالت وزارة الدفاع الروسية : "القوات المسلحة الروسية لم تستهدف أية مواقع بالقرب من الحدود الأوكرانية البولندية" ، وأشارت الوزارة وفق ما نقل موقع روسيا ليوم باللغة العربية إلى "أن الحطام الذي نُشر في وسائل الإعلام من مسرح الأحداث في بولندا لا علاقة له بالأسلحة الروسية".

صفحات اوكرانية تتداول صور اس 300

ونقلت الواقع الروسية صورا تداولتها صفحات اوكرانية على "تلغرام" تظهر ما يشبه حطام صواريخ "اس 300" المضادة للأهداف الجوية والتابعة لعتاد الجيش الأوكراني، واكدت موسكو "ما يظهر ربما يدلل على أن هذه الصواريخ أطلقتها منظومات الدفاع الجوي خلال تصديها للصواريخ الروسية التي استهدفت مقاطعة لفينف المحاذية لبولندا".