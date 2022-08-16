موسكو: لا نحتاج لاستخدام الأسلحة النووية بأوكرانيا

قال وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، إن حلف شمال الأطلسي (ناتو) يسعى لفرض هيمنته على الشرق الأوسط وآسيا وإفريقيا، كما أكد على أن “الناتو” توسع إلى حدود روسيا قبل الحرب مع أوكرانيا.

وأضاف شويجو، خلال كلمته اليوم الثلاثاء في مؤتمر موسكو الدولي للأمن، أن روسيا لا تستخدم أسلحة دمار شامل في المعارك بأوكرانيا، وأنها ليست بحاجة إلى استخدام الأسلحة النووية.

وأضاف أن عمليات الجيش الأوكراني تخططها الولايات المتحدة وبريطانيا وأن حلف شمال الأطلسي زاد من نشر قواته في شرق أوروبا ووسطها “عدة مرات”.

وأشار إلى أن تزويد الغرب أوكرانيا بأسلحة ثقيلة يزيد من معاناة الأوكرانيين.

وعن أزمة تصدير الحبوب، أكد شويجو أنه تم حل مشكلة تصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية.