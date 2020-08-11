نتانياهو: واشنطن تحول بيني وبين تطبيق مخطط الضم

أنحى رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو بالمسؤولية على الولايات المتحدة في فشله في تطبيق مخطط ضم اجزاء من الضفة الغربية.

وقال نتانياهو في مقابلة مع القناة 20 في التلفزيون الاسرائيلي "كان واضحا منذ البداية ان فرض السيادة (الضم) يمكن تنفيذه فقط بموافقة من الولايات المتحدة. وإلا لكنت فعلت ذلك منذ زمن".

وأضاف أن "رؤساء حكومات آخرين لكانوا فعلوا ذلك" أيضا.

وتابع ان الرئيس الاميركي دونالد "ترامب مشغول بأمور اخرى، و(مخطط الضم) ليس من ضمن مشاغله".

وأضاف "آمل أن نتمكن أيضًا من نزع الاعتراف بسيادتنا وتطبيق السيادة وربما مصالح سياسية أخرى مهمة لدولة إسرائيل في المستقبل القريب".

وقال "لقد نجحت بالحصول على اعتراف أميركي بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة إليها، وبسيادة إسرائيل على الجولان (السوري المحتل) وكذلك حصلت على اعتراف أميركي بشرعية المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة".

وتابع نتانياهو "عملت طيلة 3 سنوات مع فريق الرئيس ترامب لوضع خطة السلام الأميركية (في إشارة إلى "صفقة القرن") والتي أعتقد أنها الخطة الوحيدة التي تضمن مصالح إسرائيل؛ كل ذلك لم يحدث مصادفة".

يذكر أن نتنياهو كان قد عبّر في أكثر من مناسبة عن عزمه على تنفيذ ضم أحادي الجانب لمناطق في الضفة المحتلة، وحدد في الاتفاق الائتلافي مع "كاحول لافان"، بداية تموز/ يوليو المقبل بداية لبدء تنفيذ إجراءاته.

وقال نتنياهو إن قصف موقع رصد لفصائل المقاومة في قطاع عزة المحاصر، "ليس ردا ضعيفا" على إطلاق البالونات الحارقة من القطاع باتجاه المستوطنات الإسرائيلية المحيطة.

وأضاف: "حماس والمنظمات الأخرى رأوا ما حصل في المرات السابقة، وأنا أنصحهم بتذكر هذا الدرس جيدا".

وتابع "لن أسمح بهجمات ضد إسرائيل أو ممتلكات إسرائيلية أو المواطنين الإسرائيليين أو الجنود الإسرائيليين، سنرد على ذلك بكل قوة، ونحن نقوم بذلك بالفعل".

