نسبة الشهيدات في فلسطين عام 2021 الاعلى في التاريخ

أظهر التقرير الإحصائي السنوي الصادر عن التجمع الوطني لأسر شهداء فلسطين، ان عدد الشهداء الذين أرتقوا خلال العام (2021) بلغ (355) شهيداً، قضوا بفعل عمليات الإحتلال الإسرائيلي، ضد الفلسطينيين

وقال محمد صبيحات، الأمين العام لتجمع أسر الشهداء، أن التجمع قام بعمليات البحث الميداني والتدقيق، من خلال فروعه في كافة محافظات الوطن، وتعبئة الاستمارات الخاصة لجميع الشهداء الذين استشهدوا بفعل الاحتلال الإسرائيلي منذ تاريخ 1/1/2021 وحتى تاريخ 31/12/2021.

وبَيَّن أمين عام التجمع، أن نسبة عدد الشهيدات هذا العام بلغت (19) بالمئة، و"هي النسبة الأعلى في تاريخ الإجرام الإسرائيلي، منذ إحتلال فلسطين في العام 1948".

وأوضح صبيحات أن نسبة الشهداء الأطفال تجاوزت أل (22) بالمئة، مُفَسراً إرتفاع هذه النسب، بسبب سهولة التعليمات الّتي يحظى بها جنود الإحتلال بما يتعلق بإطلاق النار، من القيادتين، السياسية والعسكرية، ضد أبناء الشعب الفلسطيني، وعدم وجود أي ضوابط تحِد من "عمليات إستهداف أبناء شعبنا الأعزل، بغض النظر عن الفئة العمرية أو الجنس".

وأضاف: إلى جانب ذلك، فإن الصمت الدولي المُطبِق تجاه الجرائم الّتي يرتكبها الإحتلال تجاه شعبنا، تُشَجِّعه على الإستهتار والإستخفاف بدماء ابناء شعبنا، بمختلف فئاته العمرية.

وأوضح أنه على الرغم من صعوبة الظروف الّتي بمرّ بها العالم، ومنها فلسطين، المتمثلة بجائحة كورونا، الّتي تحدّ من حركة المواطنين، إلّا أن الإحتلال الإسرائيلي واصل إعتداءاته الإرهابية ضد أبناء شعبنا، بكافة الأشكال الإجرامية.

وحثَّ صبيحات المجتمع الدولي ومؤسساته الإنسانية، وجهات الإختصاص في السلطة الوطنية، وخاصةً وزارتي العدل والخارجة، إلى ملاحقة الإحتلال وجنوده أمام المحاكم الدولية، ومحاسبتهم على جرائمهم، الّتي تُعتبر جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية.

وفيما يلي ملخص التقرير الإحصائي الذي صدر عن التجمع، وهو الجسم النقابي ألّذي يُمثل أُسر الشهداء، :-

​ مُلخص التقرير:-

1- عدد الشهيدات والشهداء (357).

2- (257) شهيداً من المحافظات الجنوبية (غزة) (من العدد الإجمالي).

3- (100) شهيداً من المحافظات الشمالية (الضفة) (من العدد الإجمالي).

4- عدد الشهداء الأطفال (أقل من 18 عاماً) هو (79) شهيداً وشهيدة، وهذا العدد يُشَكِّل (22) بالمئة تقريباً، من العدد الإجمالي للشهداء هذا العام.

5- عدد الشهيدات الإناث (69) شهيدة، وهذا العدد يُشَكِّل (19) بالمئة تقريباً، من مجموع الشهداء خلال هذا العام، وهي النسبة السنوية الأعلى في تاريخ إلإجرام الإسرائيلي ضد شعبنا.

6- عدد الشهداء الذكور (288) شهيداً.

7- أصغر الشهداء سِنَّاً

(4 شهداء)، وهم:- الشهيد محمد سلامة محمد ابو دية، (سنة واحدة) الذي استشهد بتاريخ 13/5/2021، في جباليا/ غزة، الشهيد ابراهيم محمد ابراهيم الرنتيسي، (سنة) الذي استشهد بتاريخ 13/5/2021، في رفح / غزة، الشهيد محمد زين محمد محمود العطار، (سنة) الذي استشهد بتاريخ 14/5/2021، في بيت لاهيا / غزة، والشهيد قصي سامح فواز القولق، (سنة) الذي استشهد بتاريخ 16/5/2021، في غزة.

وأكبر الشهداء سناً، الشهيد أمين محمد حمد القولق (90 عاماً) من غزة، الذي استشهد بتاريخ 16/5/2021.

8- متوسط أعمار الشهداء هو (27) سنة.

9- أكثر الأشهر دمويةً، كان شهر أيار/2021، حيث بلغ عدد الشهداء خلاله (286) شهيداً وشهيدة.

• تم إصدار هذا التقرير الملخص الساعة العاشرة من صباح يوم السبت الموافق 1/1/2022.