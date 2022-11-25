هل رفعت قطر الحظر عن رفع شعار المثليين؟

نقلت صحيفة بريطانية عن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قوله إنه لن يتم إيقاف المشجعين الذين يعرضون ألوان قوس قزح "الداعمة للمثلية والشواذ" من قبل موظفي الأمن في مونديال قطر بعد حظرها لمدة خمسة ايام تاريخ انطلاق مونديال كاس العالم في قطر 2022

وحسب ادعاء صحيفة "إندبندنت" البريطانية التي كانت احدى المهاجمين مبكرا للقرار القطري فقد "أبلغ الفيفا اتحادات كرة القدم أن شعار "حب واحد" الملون بألوان قوس قزح الخاص بالمثلية الجنسية لن يتم حظره في الملاعب خلال ما تبقى من مونديال قطر 2022".

ووفق الصحيفة البريطانية فان الفيفا تلقى ضمانات من الحكومة القطرية بهذا الخصوص

وسبق ان هددت الفيفا الدول واللاعبين المنتهكين لقرار حظر رفع اعلام المثليين بالعقوبات وردعت عدة لاعبين بينهم كابتن المنتخب البريطاني هاري كين من ارتداء شارة الكابتن مموهة بعلم الشواذ، فيما دخل المنتخب الالماني الملعب واضعا ايدية على فمة انتقادا لمنعه من ابداء الراي والتعاطف مع المثليين .

وخالفت وزيرة الداخلية الألمانية، نانسي فيزر، اللوائح والقوانين وتسللت بشارة المثليين الى المدرجات، لدى حضورها المباراة الافتتاحية لمنتخب بلادها أمام اليابان في كأس العالم، الأربعاء وقالت ان خطوتها تأتي تضامنا مع المنتخب الوطني بعد ان حاولت التشويش على استضافة قطر للبطولة قبيل صافرة الانطلاقة

وتراجعت 7 منتخبات أوروبية مشاركة في نهائيات كأس العالم 2022، عن ارتداء شارة "حب واحد"، بعد تلويح الفيفا بالعقوبات على من يخالف التعليمات

فيما أعلن قائد المنتخب الفرنسي الحارس هوغو لوريس : “عندما نرحب بالأجانب في فرنسا، غالبا ما نريدهم أن يمتثلوا لقواعدنا ويحترموا ثقافتنا”.

من جهته اعلن امير قطر الشيخ تميم بن حمد ان بلاده ترحب بالجميع لكنه دعا الى احترام قيم ومجتمع بلاده التي تعارض المثلية الشذوذ وشرب الخمور في الاماكن العامة .