واشنطن وبكين تناقشان تبادل المعلومات حول فيروس كورونا

التقى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مع كبير دبلوماسيي الصين، يانغ جي تشي، يوم الأربعاء، وتحدثا حول ضرورة الشفافية الكاملة وتبادل المعلومات بين البلدين في إطار جهود التصدي لجائحة كورونا ومنع حدوث أي تفش جديد في المستقبل.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان، إن بومبيو ناقش أيضا ضرورة تبادل اللفتات الودية في التعاملات التجارية والأمنية والدبلوماسية.

واجتمع بومبيو مع يانغ في هاواي، في وقت يشهد تدهورا شديدا في العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم. (رويترز)