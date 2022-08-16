وزير الخارجية التركي يتراجع عن دعوة المعارضة السورية للمصالحة مع الاسد

حاول وزير الخارجية التركي تشاويش اوغلو التنصل من تصريحاته الداعية الى مصالحة المعارضة السورية مع النظام ورئيسه بشار الاسد، بعد موجه واسعة شنها معارضون ضد تلك التصريحات تخللتها تظاهرات في كافة المدن في الشمال السوري الرافضة للتصريح التركي الى حد وصلت لاتهامه بالمشاركة في سفك الدم السوري

اوغلو: المعارضة السورية تثق في تركيا

وقال اوغلو ان المعارضة السورية تثق في تركيا " ونحن لم نخذلها ابدا، وانما قلنا ان التفاهم شرط لاحلال السلام والاستقرار الدائمين في سورية"

مظاهرات ضد السياسة التركية

وجوبهت تصريحات الوزير التركي بمئات التظاهرات والتصريحات التي اتهمت نظام اردوغان بخذلان المعارضة السورية وبيعها لصالح المصالح الخاصة لحزب العدالة والتنمية الذي يستعد لخوض الانتخابات الرئاسية العام المقبل