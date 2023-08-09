وزير الدفاع الروسي يتهم بولندا بالتخطيط لاحتلال غرب اوكرانيا

اتهم وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو بولندا الاربعاء، بالتخطيط لاحتلال غرب اوكرانيا، فيما قال ان حلف شمال الاطلسي "الناتو" حشد مئات الاف الجنود قرب حدود البلاد، معتبرا ذلك تهديدا يتطلب استجابة "في الوقت المناسب".

وقال شويغو في تصريحات اوردتها وكالات الاعلام الروسية ان المخاطر الحالية في ما يتعلق ببولندا، يتمثل في عسكرة هذا البلد، والذي اعلن انه يخطط لبناء "اقوى جيش في القارة" الاوروبية.

واضاف ان وارسو التي باتت اداة واشنطن الرئيسية المناهضة لروسيا، شرعت على هذا الاساس في عمليات واسعة النطاق لشراء اسلحة اميركية وبريطانية وكورية تشتمل على مقاتلات وانظمة دفاع صاروخي وجوي ودبابات وانظمة مدفعية.

واكد شويغو ان التصريحات والمواقف المتعاطفة التي تظهرها بولندا حيال اوكرانيا تخفي وراءها نوايا حقيقية لاحتلال غرب اوكرانيا.

والاربعاء، اعلنت بولندا نيتها نشر ألفي جندي إضافي لتعزيز حدودها الشرقية مع بيلاروس حليفة موسكو الوثيقة.

وبولندا ليست لها حدود مباشرة مع روسيا وانما مع حليفتها الاوثق بيلاروس.

وقال ماتشي فاشيك نائب وزير الداخلية البولندي لوكالة الانباء الرسمية ان نشر هذه التعزيزات جاء بناء على طلب من حرس الحدود التي تواجه محاولات عبور باعداد قياسية لمهاجرين من بيلاروس.

قلب موازين الحرب

وتأتي هذه الخطوة في ظل تنامي مخاوف بولندا بشأن محاولات السلطات البيلاروسية دفع المهاجرين عبر الحدود بقوة، مما يعيد إلى الأذهان أزمة الهجرة التي شهدتها المنطقة في عام 2021، عندما حاول مئات الأشخاص بالقوة التوجه نحو هذ البلد.

ولا تغيب كذلك المخاوف التي تبديها بولندا ازاء مجموعة "فاغنر" العسكرية الروسية الخاصة التي اعلنت مؤخرا عن بدء تدريب الجيش البيلاروسي بهدف تعزيز قدراته القتالية.

على صعيد اخر، قال شويغو ان روسيا ستقوم بتعزيز قواتها على الحدود الغربية مع حشد الناتو على حدودها نحو 360 الف عسكري من دول اوروبا الشرقية، مشيرا في الوقت نفسه الى زيادة في تشكيلات الدول غير الاقليمية في كتلة الناتو.

واوضح ان القوات المنتشرة على امتداد حدود الاتحاد الروسي، مزودة باسلحة وعتاد عسكري يتمثل في 650 مقتالة ومروحية عسكرية اضافة الى ثمانية الاف عربة مدرعة وستة الاف منظومة مدفعية وهاون.

واعتبر وزير الدفاع الروسي ان هذه التهديدات تستدعي استجابة مناسبة، مؤكدا انه سيتم بحث الإجراءات والقرارات اللازمة في هذا الصدد.

ولفت خصوصا الى قلق موسكو ازاء احتمال تزويد الناتو لفنلندا العضو الجديد في التحالف باسلحة هجومية ستكون قادرة على ضرب حرجة داخل الاراضي الروسية.

وخلص شويغو الى ان الغرب الذي يقدم دعما غير مسبوق لاوكرانيا، يشن حاليا حربا بالوكالة ضد روسيا، ويدفع بكل ثقله من اجل قلب موازين الحرب، مؤكدا ان هذا الامر لن يؤدي الا لتصعيد النزاع.