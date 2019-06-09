وزير خارجية المانيا يزور ايران سعيا لانقاذ الاتفاق النووي

وصل وزير الخارجية الالماني هايكو ماس إلى طهران لإجراء محادثات مع الرئيس الإيراني حسن روحاني غدا الاثنين في إطار جهود أوروبية مكثفة للحفاظ على الاتفاق النووي الإيراني مع القوى العالمية ونزع فتيل التوترات بين الولايات المتحدة والجمهورية الإسلامية.

وحدث تحسن مشوب بالحذر في العلاقات بين طهران وواشنطن عندما أبرمت إيران اتفاقا في عام 2015 مع ست دول كبرى يفرض قيودا على أنشطتها النووية.

لكن العداء عاد مجددا منذ أن انسحب الرئيس دونالد ترامب من الاتفاق عام 2018 وأعاد فرض عقوبات شاملة على إيران.

ويريد الموقعون على الاتفاق من غرب أوروبا، بما في ذلك ألمانيا، محاولة الحفاظ على الاتفاق النووي رغم أنهم يشاطرون إدارة ترامب القلق بشأن برنامج إيران للصواريخ الباليستية ودورها في الصراعات الدائرة في الشرق الأوسط.

وتقول ألمانيا وفرنسا وبريطانيا إن الاتفاق النووي ما زال أفضل سبيل للحد من تخصيب إيران لليورانيوم، وهو طريق محتمل لتطوير أسلحة نووية، والسعي للتوصل إلى اتفاق مع إيران بشأن القضايا الأمنية الأخرى في المستقبل.

وأكد مصدر دبلوماسي ألماني أن ماس سيجتمع مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف ومع روحاني غدا الاثنين.

وحذر ماس في مطلع الأسبوع خلال زيارة قصيرة للعراق وهو في طريقه إلى طهران من مخاطر أي صراع مع إيران بالنسبة للشرق الأوسط بأسره وقال إن الأوروبيين مقتنعون بأن الأمر يستحق المحاولة للحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران”.

وفي أبوظبي، وجه أيضا تحذيرا لإيران.

وقال للصحافيين “لسنا على استعداد لإجراء مناقشة على أساس ‘أقل يقابله أقل‘،” في إشارة إلى قرار إيران الرد على إعادة فرض العقوبات.

وأوقفت إيران الشهر الماضي بعض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي وحذرت من أنها ستستأنف تخصيب اليورانيوم بدرجة أعلى من المسموح بها في الاتفاق خلال 60 يوما إذا لم يوفر لها الأوروبيون الحماية من العقوبات الأمريكية.

وقال ماس أيضا إنه سيؤكد خلال محادثاته على مخاوفه بشأن نشاط إيران في سوريا واليمن.

وتابع قائلا “لكننا نعتقد أن هذا يجب أن يحدث في إطار حوار”، مضيفا أنه لا يعتقد أن استراتيجية ممارسة أقصى ضغط والتهديدات كانت مفيدة.

وأرسلت واشنطن قوات إضافية إلى الشرق الأوسط شملت حاملة طائرات وقاذفات بي-52 وصواريخ باتريوت في استعراض للقوة ضد ما وصفه المسؤولون الأمريكيون بالتهديدات الإيرانية للقوات والمصالح الأمريكية في المنطقة.

وتقول إيران دائما إن أنشطتها النووية سلمية وترفض التفاوض بشأن صواريخها وقدراتها العسكرية كما تطلب إدارة ترامب.

ونقلت وكالة فارس للأنباء اليوم الأحد عن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قوله إن زيارة ماس إلى طهران تثبت أن ألمانيا تحاول “الحفاظ على (الاتفاق النووي)”.

لكن في إشارة إلى أن طهران لا تعتبر ماس وسيطا بين طهران وواشنطن، قال جواد “من غير المرجح أن وزير خارجية ألمانيا سيزور طهران لنقل رسالة خاصة”.

ونسق ماس جولته مع فرنسا وبريطانيا وناقشها أيضا مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.