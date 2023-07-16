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وفاة "السهلي" الذي أشعل قلوب الناس في المسجد النبوي

تاريخ النشر: 16 تمّوز / يوليو 2023 - 08:29
"أحمد سالم السهلي" ، الذي اشتهر بتصرفه الإنساني
"أحمد سالم السهلي" ، الذي اشتهر بتصرفه الإنساني

أثارت قصة وفاة "أحمد سالم السهلي" ، الذي اشتهر بتصرفه الإنساني المؤثر في المسجد النبوي،حزنًا وتأثرًا كبيرًا بين الناس.

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واشتهر السهلي، بعد أن قدم مساعدة لرجل باكستاني نائم وقام بتغطيته بردائه بعدما شعر بالبرد، حيث تداولت وسائل التواصل الاجتماعي قصته بشكل واسع، كما حظي بتقدير الملايين من الناس.

وتوفي السهلي في وقت لاحق، وأقيمت صلاة الجنازة عليه في المسجد النبوي يوم الجمعة الماضية، كما تلقى السهلي العديد من الدعوات بالرحمة والمغفرة، واشتهر بأعماله الخيرية والإنسانية التي ألهمت الآخرين.

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من خلال تذكر هذه اللحظة الرائعة، قال أحد المغردين: "لعل بعضكم يتذكر هذا المشهد عندما قام الشيخ السهلي الطيب بخلع بشته وتغطية رجل يعيش في المسجد النبوي. اليوم توقف قلب هذا الشيخ، غفر الله له ورحمه رحمة واسعة وألحقه بالصالحين الأبرار من عباده".
 

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