وفاة "السهلي" الذي أشعل قلوب الناس في المسجد النبوي

أثارت قصة وفاة "أحمد سالم السهلي" ، الذي اشتهر بتصرفه الإنساني المؤثر في المسجد النبوي،حزنًا وتأثرًا كبيرًا بين الناس.

واشتهر السهلي، بعد أن قدم مساعدة لرجل باكستاني نائم وقام بتغطيته بردائه بعدما شعر بالبرد، حيث تداولت وسائل التواصل الاجتماعي قصته بشكل واسع، كما حظي بتقدير الملايين من الناس.

من يتذكر المُسن الطيب الصالح الذي اشتهر على منصات التواصل بمقطع عفوي عندما

غطى رجل باكستاني وهو نائم بعدما رأه يشعر بالبرد



- هو العم أحمد سالم السهلي

وقد انتقل اليوم الجمعة إلى رحمة الله ،

المقربين منه ومُحبيه يطلبون منكم الدعاء له بالرحمة والمغفرة

pic.twitter.com/Sp9YFfWNfy — هيئة المشاهير (@Celebrty_0) July 14, 2023

وتوفي السهلي في وقت لاحق، وأقيمت صلاة الجنازة عليه في المسجد النبوي يوم الجمعة الماضية، كما تلقى السهلي العديد من الدعوات بالرحمة والمغفرة، واشتهر بأعماله الخيرية والإنسانية التي ألهمت الآخرين.

من خلال تذكر هذه اللحظة الرائعة، قال أحد المغردين: "لعل بعضكم يتذكر هذا المشهد عندما قام الشيخ السهلي الطيب بخلع بشته وتغطية رجل يعيش في المسجد النبوي. اليوم توقف قلب هذا الشيخ، غفر الله له ورحمه رحمة واسعة وألحقه بالصالحين الأبرار من عباده".

