وفد اميركي الى تايبيه والصين ترد بمناورات حول تايوان

على الرغم من الغضب الصيني على الولايات المتحدة بعد زيارة رئيسة البرلمان نانسي بيلوسي الى تايوان، فقد كررت الادارة الاميركية ارسال مبعوثيها ليصل وفد من الكونغرس الأميركي برئاسة السناتور الديمقراطي، إد ماركي، إلى تايوان في زيارة غير معلنة

اميركا تدعم استقلال تايوان

وقال ماركي في تغريدة عبر تويتر إن زيارة وفد الكونغرس من الحزبين تأتي "لإعادة تأكيد دعم الولايات المتحدة لتايوان وتشجيع الاستقرار والسلام عبر مضيق تايوان".

ويضم وفد الكونغرس أيضا كل من النواب الديمقراطيين، جون جاراميندي، آلان لوينثال، ودون باير، إضافة إلى النائبة الجمهورية، أوموا أماتا كولمان رادفاجين.

ويلتقي الوفد في تايوان مع "القادة المنتخبين وأعضاء القطاع الخاص لمناقشة المصالح المشتركة، بما في ذلك الحد من التوترات في مضيق تايوان وتوسيع التعاون الاقتصادي".

وقالت وزارة الخارجية التايوانية إن الوفد سيلتقي مع رئيسة البلاد، تساي إنغ ون، ووزير الخارجية، جوزيف وو، خلال الزيارة، كما ستجري مناقشات مع لجنة الشؤون الخارجية والدفاع الوطني بالبرلمان التايواني حول قضايا الأمن والتجارة.

وأضافت وزارة الخارجية أنها ترحب بصدق بالوفد الأميركي، وشكرتهم على إظهار دعم الولايات المتحدة القوي لتايوان رغم تصاعد التوترات مع بكين.

وتأتي زيارة وفد الكونغرس إلى الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي في أعقاب زيارة مماثلة لرئيس مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي، لتايوان خلال وقت سابق من الشهر الحالي.

وهي ثاني مجموعة رفيعة المستوى تزورها بعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، في أوائل أغسطس/آب، التي أدت إلى إطلاق مناورات حربية صينية استمرت عدة أيام.

I’m traveling to Taiwan with a bipartisan congressional delegation to reaffirm US support for Taiwan and encourage stability and peace across the Taiwan Strait. https://t.co/SAnXwuHKe2 — Ed Markey (@SenMarkey) August 14, 2022

الغضب الصيني من زيارة بيلوسي

وأثارت زيارة بيلوسي غضب الصين بعد أن أصبحت أرفع مسؤول أميركي يزور تايوان منذ 25 عاما، مما جعل بكين تطلق مناورات عسكرية غير مسبوقة حول تايبيه. خلال رحلتها إلى تايوان، قالت بيلوسي إن الزيارة تهدف إلى توضيح "بشكل لا لبس فيه" أن الولايات المتحدة "لن تتخلى" عن الجزيرة الديمقراطية.

مناورات للجيش الصيني

في الاثناء قال الجيش الصيني إنه أجرى الاثنين المزيد من التدريبات حول تايوان وقالت الوحدة العسكرية الصينية المسؤولة عن المنطقة المتاخمة لتايوان، المعروفة باسم قيادة المسرح الشرقي بجيش التحرير الشعبي الصيني، إنها نظمت تدريبات قتالية شاركت فيها أفرع عسكرية متعددة، ودوريات على الاستعداد والتجهيز وتدريبات قتالية في البحر والجو حول تايوان. وأضافت أن التدريبات "رادع صارم لاستمرار الولايات المتحدة وتايوان في ممارسة الحيل السياسية المستمرة، وتقويض السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان". وقال رئيس الوزراء التايواني، سو تسينغ تشانغ، إن رد فعل الصين على مثل هذه الزيارات التي يقوم بها الأصدقاء الأجانب لن يثنيهم. وأضاف في مؤتمر صحفي "لا يمكننا أن نظل واقفين لا نفعل شيئا لأن هناك جارا شريرا بالجوار، لا نجرؤ حتى على السماح للزوار أو الأصدقاء بزيارتنا".