وكالة الطاقة الذرية: "كمية ضئيلة" من اليورانيوم الليبي ما زالت مفقودة

ابلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الدول الأعضاء الجمعة، ان "كمية ضئيلة" لا تزال مفقودة من نحو 2.5 طن من خام اليورانيوم الطبيعي المركز الذي اعلن العثور عليه مؤخرا بعد اختفائه من أحد المواقع في ليبيا.

وقالت وكالة انباء رويترز انها اطلعت على بيان سري ارسلته الوكالة للدول الاعضاء، وتؤكد فيه إن أغلب خام اليورانيوم المفقود من احد المواقع في ليبيا، تم العثور عليه في الموقع نفسه باستثناء "كمية ضئيلة نسبيا.. ما زالت مفقودة"،

وكانت قوات المشير خليفة حفتر، الرجل القوي في الشرق الليبي اعلنت في 16 اذار/مارس الجاري العثور على 18 برميلا تحتوي اليورانيوم الذي أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنه فقد في ليبيا.

وتم العثور على البراميل من قبل الجيش في منطقة تبعد خمسة كيلومترات عن المستودع الذي فقدت منه في اتجاه الحدود التشادية.

وقبل ذلك بيومين، كان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي قد ابلغ الدول الأعضاء، أن مفتّشي الهيئة اكتشفوا اختفاء حاويات تحوي نحو 2,5 طن من اليورانيوم الطبيعي المركّز ("الكعكة الصفراء") خلال زيارة الى موقع كان قد تم الاعلان عنه من قبل السلطات الليبية.

وكانت ليبيا تخلت في عهد الزعيم الراحل معمّر القذافي عام 2003، عن برنامجها لتطوير الأسلحة النووية.

لكن البلاد غرقت في الفوضى الدامية عقب إطاحة نظام القذافي عام 2011 بعد 42 عاما تحكم خلالها في مقاليد البلاد.

وتتنازع السلطة في ليبيا حاليا سلطتان على شكل حكومتين متنافستين يتزعم اولاهما عبد الحميد الدبيبة، الذي يتخذ مقره في العاصمة طرابلس ويحظى باعتراف دولي، وتتموضع الثانية في سرت وسط البلاد، ويقودها فتحي باشاغا المدعوم من المشير خليفة حفتر.