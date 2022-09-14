يحبس الأنفاس.. فيديو انقاذ رضيعة من تحت انقاض عمارة اللويبدة

نشرت مديرية الأمن العام في الأردن مقطع فيديو قصير لإنقاذ طفلة من تحت أنقاض مبنى سكني انهار في منطقة اللويبدة وسط العاصمة عمّان، مؤكدة ارتفاع حصيلة القتلى إلى 9 أشخاص.

ونشرت المديرية مقطع فيديو أظهر فرق الإنقاذ وهي تخرج الطفلة من تحت أنقاض مبنى اللويبدة الذي انهار يوم الثلاثاء، "بعد 26 ساعة من الجهود".

وتوفي ما لا يقل عن 9 أشخاص جراء انهيار المبنى من 4 طوابق.

ونجحت فرقة الإنقاذ في إخراج ملاك، أربعة شهور، ورجل على قيد الحياة، 45 عاما، بعد نحو 24 ساعة من انهيار المبنى.

وأمر المدعي العام بتوقيف ابن صاحب المبنى (عمارة سكنية)، ومتعهد الصيانة وفني الصيانة كذلك.

الوكالة نقلت عن النائب العام، حسن العبد اللات، قوله، الأربعاء، إنّ المدعي العام أسند للمتهمين "جرائم التسبب بالوفاة والتسبب بالإيذاء".

وكشف أن المدعي العام سيستمع لعائلات الضحايا المتوفين منهم، والمصابين "وسيقوم بتشكيل لجنة فنية لتحديد سبب الانهيار وتحديد المسؤولين عن ذلك بشكل دقيق، وما زالت التحقيقات جارية حتى الآن".

وقال بيان صادر عن مديرية الأمن العام إن "فرق الإنقاذ تمكنت قبل قليل من إخلاء جثة أخرى من تحت الأنقاض لترتفع حصيلة ما تم انتشاله إلى 9 وفيات".

وأضاف البيان أن "فرق الانقاذ مازالت تعمل بكامل قواها للوصول الى بقية المحاصرين".

وكانت حصيلة سابقة من المصدر نفسه أشارت إلى انتشال ثماني جثث من أنقاض المبنى الواقع في منطقة جبل اللويبدة وهي من أقدم أحياء العاصمة الأردنية.