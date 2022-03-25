16 هجوما حوثيا تستهدف السعودية والتحالف يؤكد التزامه "ضبط النفس"

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن الجمعة، تعرض المملكة الى 16 "هجوما عدائيا" شنها الحوثيون، واسفر احدها عن حريق في محطة لتوزيع الكهرباء، مؤكدا في الوقت نفسه التزامه بـ"ضبط النفس" لانجاح المشاورات الرامية لحل الازمة اليمنية.

وحذر التحالف الحوثيين من التمادي في انتهاكاتهم الجسيمة وعدم اختبار صبره، مشيرا إلى تناثر شظايا الاعتراض للصواريخ والمسيرات الحوثية التي سقطت في بعض الأحياء السكنية دون أي خسائر بشرية.

وبثت وكالة الأنباء السعودية تسجيلات مصورة لبعض الأماكن التي استهدفتها الهجمات الحوثية.

كما نشرت "قيادة القوات المشتركة لقطات فيديو توثق عملية اعتراض وتدمير عدد من الطائرات المسيرة المفخخة التي أطلقها الحوثيون "تجاه المملكة اليوم لاستهداف الأعيان المدنية والمنشآت الاقتصادية"، حسب الوكالة.

وقال التحالف في بيان إن إضرارا مادية طالت بعض المركبات المدنية والمنازل السكنية جراء الهجمات، وأنه تم استهداف خزانات الشركة الوطنية للمياه بظهران الجنوب.

وأضاف أن حريقا محدودا نشب في محطة توزيع الكهرباء، إثر سقوط "مقذوف معادٍ" على المحطة بصامطة، دون تسجيل خسائر بشرية.

وكان التحالف أعلن أن "الدفاعات السعودية دمرت صاروخا باليستيا أطلق باتجاه مدينة جيزان"، كما "دمرت مسيرة مفخخة أطلقت باتجاه مدينة نجران".

كما أفادت الوكالة بأن خزانات شركة المياه الوطنية في منطقة ظهران الجنوب استهدفت بمقذوفات ميليشيا الحوثي، ما نتج عنه أضرار وتسريبات.

وبحسب التحالف، فقد تسببت المقذوفات في أضرار مادية ببعض المركبات المدنية والمنازل السكنية.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلن التحالف أن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمرت 9 مسيرات مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي.

وأوضح التحالف أنه أحبط ”كافة المحاولات العدائية لاستهداف المنطقة الجنوبية والوسطى والشرقية“.

وذكر التحالف، في بيان له أوردته وكالة الأنباء السعودية أن ”المحاولات العدائية تعمدت استهداف أعيان مدنية ومنشآت للطاقة“.

وشدد التحالف على أن “ المحاولات الحوثية العدائية تصعيد خطير يستهدف أمن الطاقة وعصب الاقتصاد العالمي“.

ونوه بيان التحالف إلى أن ”استمرار الأعمال العدائية الحوثية يهدد الأمن الإقليمي والدولي“.

وأكد دعمه ”الموقف الخليجي والدولي لإنجاح المشاورات اليمنية“، مشيرا الى أن ”الحوثيين يسعون لإفشالها“.

وكثف الحوثيون خلال الفترة الأخيرة هجماتها بطائرات مسيرة مفخخة ومقذوفات صاروخية على المملكة العربية السعودية.

وسبق أن أعلن التحالف تدمير زورقين مفخخين، وإحباط عملية هجوم عدائي وشيك جنوب البحر الأحمر، مشيراً إلى أن ”محاولة إطلاق الزورقين المفخخين تم الإعداد لها من محافظة الحديدة“.

وأكد التحالف أن ”تحضير هجوم الزورقين أُعد لمهاجمة ناقلات نفط عملاقة عبرت مضيق باب المندب“.