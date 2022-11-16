19 حالة اغتصاب بحق المتظاهرين السودانيين

كشفت الامم المتحدة عن 19 حالة اغتصاب وانتهاك جنسي خلال مظاهرات السودان التي اندلعت منذ 25 أكتوبر/ تشرين 2021 ضد نظام الحكم العسكري في البلاد والداعية لاقامة حكومة مدنية

وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر ترك، : "وثق مكتبنا بالخرطوم 19 حالة اغتصاب وانتهاك جنسي، خلال المظاهرات التي اندلعت في 25 أكتوبر 2021".

واعلن فولكر ترك الذي كان يتحدث في مؤتمر صحفي بالعاصمة الخرطوم، في ختام زيارة استغرقت 4 أيام ان "السودان يمر بمنعطف خطير"

ومنذ ذلك التاريخ يشهد السودان احتجاجات تطالب بحكم مدني وترفض إجراءات فرضها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان أبرزها إعلان حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين.

وفيما يؤكد المفوض الأممي إلى أن "إجراءات 25 أكتوبر 2021 أنهت التطور التشريعي والقانوني في البلاد، فقد تحدث عن معاناة المواطنين السودانيين مع الغلاء والبطالة بالتزامن مع انهيار الاقتصاد مشيرا الى "وجود 211 ألف نازح خلال العام الجاري جراء اندلاع 11 نزاعا داخليا بين مختلف القبائل في دارفور غربي السودان". ومقتل 400 شخصا جراء النزاع القبلي في ولاية النيل الأزرق (جنوب شرق) و150 شخصا في ولاية جنوب كردفان (جنوب)".