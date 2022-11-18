20 قتيلا بسقوط حافلة بحفرة عميقة في باكستان

لقي في باكستان 20 شخصا على الأقل حتفهم وغالبيتهم من الأطفال فيما أصيب 14 آخرين في حادث تحطم حافلة صغيرة.

وتحطمت الحافلة على طريق تضرر بفعل فيضانات الصيف في جنوب البلاد بعد أن سقطت في حفرة عميقة تغمرها المياه "على طريق جرفته الفيضانات " في إقليم السند.

فيما أشار خادم حسين مسؤول في الشرطة المحلية إلى أن من بين القتلى 11 طفلا تتراوح أعمارهم بين سنتين و 8 سنوات.

وغمرت سيول موسمية ثلث مساحة باكستان وتسببت بمقتل 1700 شخص منذ يونيو فيما تسببت هذه السيول بنزوح أكثر من 8 ملايين شخص بالإضافة إلى الأضرار الكبيرة التي لحقت بالبنية التحتية.