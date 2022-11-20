70 غارة تركية على شمال العراق وسوريا

دمر الجيش التركي ليلة الأحد قواعد "إرهابية" في عملية جوية في شمال العراق وسوريا.

كما شنت المدفعية التركية هجوما قواعد حزب العمال الكردستاني.

وانطلقت العملية العسكرية التركية تحت اسم "عملية Pençe Kılıç الجوية".

وقالت وزارة الدفاع التركية: "تمشيا مع حقوقنا في الدفاع عن النفس الناشئة عن المادة 51 من معاهدة الأمم المتحدة، تقع في شمال العراق وسوريا وتستخدم كقاعدة من قبل الإرهابيين في الهجمات على بلادنا. نفذت عملية PENCE KILIÇA الجوية .. من أجل تحييد حزب العمال الكردستاني والعناصر الإرهابية الأخرى.. للقضاء على الهجمات الإرهابية ضد شعبنا وقواتنا الأمنية من شمال العراق وسوريا، لضمان أمن الحدود. وتدمير الإرهاب من مصدره".