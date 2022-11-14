"أريس" باكورة الإنتاج الأدبي للكاتب عمر الخضري يصدر قريباً عن دار أوراق للنشر والتوزيع الرواية الأدبية الأولى للكاتب المهندس عمر الخضري والتي تحمل اسم "أريس"، وهي رواية مشوقة نُسجت خيوطها ببراعة وذكاء لتأخذ القارئ في جولة عبر أحداث تاريخية متعددة لتحير عقله وتفاجئه عند كل منعطف.

"أريس" باكورة الإنتاج الأدبي للكاتب عمر الخضري

عن الرواية

"أثر أريس الفضي في قبضة الفيلسوف الحفيد" رسالة غامضة يستردها أبطال الرواية من غياهب النسيان أثناء الحرب العالمية الثانية لتأخذهم في رحلة بحث مثيرة عن أثر أسطوري بالغ الأهمية ضائع منذ قرون طويلة. رحلة تكشف لهم قصة ماض غير عادي نسجت خيوطه ببراعة عبر مئات السنين وخبأت بمهارة شديدة داخل عباءة التاريخ.

يلهث أبطال الرواية في رحلتهم تلك وتتوالى عليهم المفأجات المذهلة وهم يكشفون الستار عن حكايات وأسرار تاريخية حقيقية – حدثت بالفعل – لتتكشف أمامهم روابط غير متوقعة إطلاقا بين سلسلة من الأحداث التي جرت وقائعها في عصور متباعدة.

وكلما تعمقوا أكثر في بحثهم .. كلما ازدادت حيرتهم أضعافا ...

فالأسرار كثيرة .. ومذهلة .. وأحيانا متناقضة !

وكلما اقتربوا من الحقيقة .. كلما زاد عليهم الخطر ...

فهم ليسوا وحدهم !

فهل يستطيع أبطال الرواية الكشف عن معنى الرسالة وفك غموضها ؟

هل يتمكنون من فهم كل الأسرار واكتشاف ذلك الماضي الدفين ؟

كيف ترتبط الأحداث التاريخية التي تفصل بينها قرون ؟

من هم هؤلاء الذين يسعون طوال الوقت خلف الأبطال في رحلة بحثهم ؟

وماذا يريدون ؟

ما هو ذلك الأثر الضائع ؟

وما سبب أهميته الشديدة وقيمته غير المحدودة ؟

من هو الفيلسوف الحفيد ؟

والأهم من هذا كله ...

من هو ( أريس ) ؟!!

"أريس" باكورة الإنتاج الأدبي للكاتب عمر الخضري

عن الكاتب عمر الخضري

حاصل على بكالوريوس الهندسة - شعبة الاتصالات والإلكترونيات من كلية الهندسة بجامعة القاهرة، ويعمل في مجال نظم المعلومات.

مهتم بدراسة تاريخ منطقة الشرق الأوسط والعالم الإسلامي. و رواية ( أريس ) هي أول أعماله الأدبية المنشورة.

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