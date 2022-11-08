نسخة نادرة من الدستور الأمريكي للبيع بمبلغ 20 مليون دولار بعد ثلاثة وثلاثين عامًا من ظهورها الأخير في مزاد علني ، عادت طباعة أولى نادرة بشكل استثنائي وتاريخي غير عادي لدستور الولايات المتحدة إلى دار سوذبيز في مزاد مخصص من قطعة واحدة ستباع لصالح مؤسسة دوروثي تابر جولدمان 18 نوفمبر الساعة 6:30 مساءً في مدينة نيويورك في الولايات الامريكية المتحدة.

نسخة نادرة من الدستور الأمريكي للبيع بمبلغ 20 مليون دولار

هذه واحدة من ثلاث عشرة نسخة فقط من الطبعة الرسمية للدستور باقية من طبعة من 500 تم إصدارها لتقديمها إلى الكونغرس القاري ولاستخدام المندوبين في المؤتمر الدستوري. هذا هو أول ظهور للنص النهائي للدستور ، وهو الآن أطول ميثاق حكومي مستمر في العالم.

تم شراء النسخة الحالية من هاورد غولدمان في عام 1988 وكانت جوهرة التاج لمجموعته الرائعة من الكتب والمخطوطات الأمريكية التاريخية. بعد وفاة هوارد في عام 1997 ، أصبحت أرملته ، دوروثي جولدمان ، راعية للدستور ، الذي جعلته حجر الزاوية لمجموعة رائعة من المواد الأولية التي تضع الدستور في سياق تاريخي.

"الطبعة الرسمية" من دستور الولايات المتحدة والطباعة الأولى للنص النهائي للدستور | نحن شعب الولايات المتحدة ...

سعر البيع: 15.000.000 - 20.000.000 دولار أمريكي

نسخة نادرة من الدستور الأمريكي للبيع بمبلغ 20 مليون دولار

دار سوذبيز

تأسست سوذبيز عام 1744 ، وهي أكبر منفذ بيع في العالم وأكثرها ثقة وديناميكية للفنون والرفاهية. تقوم دار سوذبيز بتمكين المجتمع الدولي من هواة الجمع والخبراء لاكتشاف واكتساب وتمويل وتسليم الفنون الجميلة والأشياء النادرة. تملك الشركة شبكة عالمية لا مثيل لها من المتخصصين في 40 دولة و 44 قسمًا ، والتي تشمل الفن المعاصر والفن الحديث والانطباعي والأعمال الفنية القديمة والأعمال الفنية الصينية والمجوهرات والساعات والنبيذ والمشروبات الكحولية والديكورات الداخلية ، وأشياء ثمينة أخرى. تستضيف دار سوذبيز أكثر من 600 مزاد سنويًا كما تقدم مجموعة منتقاة من العناصر المتاحة للشراء الفوري عبر التسوق الرقمي والمادي وكذلك المبيعات الخاصة.

المصدر: https://www.sothebys.com/

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