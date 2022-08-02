كاتدرائية نوتردام في باريس تفتح أبوابها قريباً قالت وزيرة الثقافة الفرنسية ريما عبد الملك إن كاتدرائية نوتردام في باريس في طريقها لإعادة فتح أبوابها للمصلين والجمهور في 2024 بعد أكثر من ثلاث سنوات على تدمير سقفها في حريق هائل.

كاتدرائية نوتردام في باريس تفتح أبوابها قريباً

حريق نوتردام



وذكرت عبد الملك أثناء زيارة للموقع أن مرحلة إزالة آثار الحريق في إطار مشروع الترميم قد انتهت، مما سيسمح ببدء أعمال إعادة البناء في نهاية الصيف.

وأغلقت الكاتدرائية للترميم منذ أن أتت النيران على سقفها في 2019 وأدت إلى انهيار برجها المدبب في مشاهد أثارت فزع وحسرة المارة وغيرهم ممن تابعوا الأمر في فرنسا وحول العالم على شاشات التلفزيون ووسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت عبد الملك "نحن واثقون من أن 2024 سيكون العام الذي سيتم فيه استكمال جزء كبير من هذا العمل وكذلك العام الذي سيشهد إعادة افتتاح الكاتدرائية للمصلين والجمهور".

وبعد فترة وجيزة من حريق أبريل نيسان 2019، تعهد الرئيس إيمانويل ماكرون بإعادة بناء الكاتدرائية التي يعود تاريخها إلى القرن الثاني عشر ووعد لاحقا بإعادة فتحها للمصلين بحلول 2024، عندما تستضيف فرنسا دورة الألعاب الأولمبية.

وسيجري ترميم الكاتدرائية إلى تصميمها السابق بما في ذلك البرج الذي يبلغ ارتفاعه 96 متراً، وصممه المهندس المعماري يوجين فيوليه لو دوك في منتصف القرن التاسع عشر والذي اختيرت أخشاب جديدة له.