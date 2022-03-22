مكتبة البوابة: من بدايات التاريخ إلى الأديان المعاصرة تأليف سهيل بشروئي ومرداد مسعودي ومحمد غنيم .

مكتبة البوابة: من بدايات التاريخ إلى الأديان المعاصرة



نبذة عن الكتاب



نشأت الأديان وتطوّرت عبر الأزمان وتوالدت الثقافات الروحية وتوالت مع تتابع مؤسّسي الديانات والرسل عبر التاريخ.

إن التراث الروحي للإنسانية يُدخلنا إلى صميم كل دين من الأديان الكبرى التي يستعرضها هذا الكتاب من وجهة نظر علاقة كل منها بالآخر واستقلاله عن غيره أيضاً. ويظهر أن التفاهم بين الأديان يحمل رسالة تفرّد كل دين بتقاليده وقابلية الانسجام والتوافق بينها على السواء. ونحن نحتاج اليوم إلى هذا الانفتاح الذي يبدّد الكراهية ويزيل الخوف والتعصّب ويبعث فينا الوعي العام بوحدتنا.ويعتبر المؤلّفان أن "تغيّراً في تفكير الجنس البشري تحدثه روح الجماعة العالمية يبعث الأمل بأن أنماط الماضي من دورات الصراع القبلي والدولي يمكن تجاوزها والترفّع عنها."

يقدّم هذا الكتاب إسهاماً فريداً في التفاهم بين الأديان، ويفتح نافذة على جوهر كل دين وعلاقته بمجمل السعي الإنساني للارتقاء والسمو في آن معاً. وهو بمثابة برنامج جديد ونهج لتطور دراسة الأديان لا شك أنه سوف يكون حافزا ومصدرا لتغيير الأسلوب الذي تدرّس به الأديان في الجامعات.

مكتبة البوابة: من بدايات التاريخ إلى الأديان المعاصرة

سهيل بشروئي

هو الرئيس المؤسّس للاتحاد العالمي للدراسات الجبرانية وأستاذ منبر جبران خليل جبران في مركز أبحاث التراث في جامعة ماريلاند في الولايات المتّحدة الأميركية. "الاتحاد العالمي للدراسات الجبرانية" هو هيئة علمية عالمية تمثّل أكثر من 35 دولة في العالم. وله برنامج حافل لنشر أدب جبران وفكره في العالم، بالإضافة إلى منهج أكاديمي بيبليوغرافي لجمع الآثار الجبرانية الكتابية والفنّية، ولتأسيس أرشيف كامل لكل ما كُتب عن جبران وما تُرجم من آثاره.

اقرأ أيضاً:

توقيع ومناقشة رواية "النقشبندي" للكاتبة رحمة ضياء