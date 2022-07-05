250 فعالية فنية وثقافية وحرفية في مهرجان جرش تنطلق في 28 يوليو (تموز) الجاري الدورة السادسة والثلاثون لمهرجان جرش للثقافات والفنون بمشاركة مغنّين وفرق موسيقية محلية وأجنبية، على ما أعلن المنظمون أمس الإثنين.

ويقام المهرجان بشكل رئيسي على مسارح مدينة جرش الأثرية (51 كيلومتراً شمال عمان) من 28 يوليو (تموز) إلى 6 أغسطس (آب) المقبل، وفق ما أعلنت اللجنة المنظمة في مؤتمر صحافي.

250 فعالية فنية وثقافية وحرفية في مهرجان جرش

حفلات ومعارض وفنون



وتتخلل البرنامج حفلات لمغنّين عرب بينهم عاصي الحلاني ومروان خوري وزياد برجي من لبنان وتامر حسني من مصر وفايا يونان من سوريا ومحمود التركي من العراق وماجد الرسلاني ورابح صقر من السعودية.

وستشارك نحو 80 فرقة شعبية وفلكلورية أردنية وعربية وأجنبية في عروض موسيقية فنية مختلفة في الساحة الرئيسية للمهرجان.

250 فعالية فنية وثقافية وحرفية في مهرجان جرش

1500 مثقف وفنان وفنانة



وقال المدير التنفيذي للمهرجان مازن قعوار في مؤتمر صحافي إن برنامج المهرجان لهذا العام يحتوي على نحو 250 فعالية فنية وثقافية وحرفية، يشارك فيها حوالى 1500 مثقف وفنان وفنانة من الأردن ودول عربية وأجنبية، وعروض لـ25 فرقة فنية تقام على الساحة الرئيسية.

ويشارك في المهرجان أيضاً أكثر من 50 شاعراً وشاعرة عربية وأكثر من 15 قاصاً وحوالى 40 فناناً تشكيليا من رابطة التشكيليين الأردنيين.

250 فعالية فنية وثقافية وحرفية في مهرجان جرش

عن المهرجان

وكان مهرجان جرش انطلق عام 1981، واستمر حتى العام 2007 ليحل محله مهرجان الأردن في عمان، إلا أنه استؤنف مجدداً عام 2011. وألغي المهرجان عام 2021 بسبب جائحة كورونا.

إن مهرجان جرش للثقافة والفنون يشكل ظاهرة ثقافية واجتماعية واقتصادية وسياحية فريدة بأبعادها الوطنية والعربية والعالمية، ويحملُ رسائل ثقافية وسياسية عميقة، ويلعب دوراً كبيراً في تنشيط الحــركة الاقتصادية والسياحية في المملكة بشكل عام، ومدينة جرش .ومجتمعها المحلي بشكل خاص.

وتعتبر جرش من أهم المدن الأثرية في الأردن، إذ يعود تاريخها إلى عهد الاسكندر الكبير في القرن الرّابع قبل الميلاد وهي تشتهر بأعمدتها ومدرجاتها وساحاتها ومعابدها وكنائسها، وهي من أبرز الجهات السياحية في المملكة.

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