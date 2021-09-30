أداء النفط يشهد تباين إثر ارتفاع مفاجئ للمخزونات الأمريكية

شهد أداء أسعار النفط اليوم الخميس تباين، وسط زيادة غير متوقعة في مخزونات الخام في الولايات المتحدة، فيما يتوقع محللون احتمال ألا يلبي المعروض الطلب الذي يتعافى.

حيث سجل خام برنت انخفاضاً ثمانية سنتات إلى 78.56 دولار للبرميل صباح اليوم، بعد أن تراجع 0.6 بالمئة أمس الأربعاء. وكان الخام الأمريكي ارتفع 11 سنتا إلى 74.94 دولار للبرميل بعد أن نزل أيضا 0.6 بالمئة في الجلسة السابقة.

وكانت مخزونات النفط والوقود في الولايات المتحدة زادت الأسبوع الماضي وفق إدارة معلومات الطاقة الأمريكية

وبحسب "رويترز" سجلت مخزونات الخام 4.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 24 سبتمبر أيلول إلى 418.5 مليون



وكان الخامان القياسيان قد سجلا في وقت سابق من الجلسة ارتفاعاً، عقب يومين من الخسائر، فيما يتطلع المراهنون على ارتفاع النفط للحاجز القادم الذي سيخترقه السعر بعد ان ارتفع برنت فوق 80 دولارا للمرة الأولى في ثلاث سنوات يوم الثلاثاء.

ويتوقع أن تبقي منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء بينهم روسيا، المجموعة المعروفة باسم أوبك+، على اتفاق لإضافة 400 ألف برميل يوميا إلى إنتاجهم في نوفمبر تشرين الثاني.