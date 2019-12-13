أرامكو السعودية تكسب 960 مليار ريال في يومين

قفز سهم شركة أرامكو السعودية بنسبة 4.55 في المائة "1.6 ريال" عند الإغلاق أمس ليبلغ 36.8 ريال، لتصبح قيمة الشركة بالتالي 7.4 تريليون ريال "1.96 تريليون دولار"، رابحة 960 مليار ريال خلال يومين فقط من التداول، علما بأن سهم الشركة افتتح الجلسة بالنسبة القصوى لتتجاوز قيمة الشركة تريليوني دولار عند الافتتاح.

يؤكد وصول القيمة السوقية لشركة أرامكو تريليوني دولار مع بدء تداول أسهمها، أمس، أن التقييم الذي سبق أن صرح به الأمير محمد بن سلمان ولي العهد كان قائما على معطيات حقيقية تعكس حجم الشركة وواقعها وقوتها، كأكبر مصدر للنفط في العالم.

تفوق قيمة "أرامكو" وفق إغلاق الأربعاء، القيمة السوقية لأكبر عشر شركات نفط في العالم بنسبة 30 في المائة، حيث تبلغ قيمتها معا 1.52 تريليون دولار.

والشركات العشر هي: إكسون موبيل الأمريكية، شل البريطانية الهولندية، شيفرون الأمريكية، بتروتشاينا الصينية، توتال الفرنسية، الاعتماد للصناعات الهندية، بي بي البريطانية، بتروبراس البرازيلية، غازبروم الروسية، وسينوبيك الصينية.

كما تتجاوز قيمة "أرامكو" نظيرتها لدى "أبل" و"مايكروسوفت" بنسبة 64 في المائة، حيث تبلغ قيمة كل منهما 1.2 تريليون دولار، ذلك بعد أن أغلق سهم شركة أرامكو أمس الأول "أول أيام تداوله" مرتفعا بالنسبة القصوى عند مستوى 35.2 ريال مقارنة بـ32 ريالا سعر الاكتتاب.

طرحت "أرامكو" ثلاثة مليارات سهم "1.5 في المائة من أسهمها" للاكتتاب العام خلال الفترة من 17 نوفمبر حتى 4 ديسمبر، وخصصت الشركة 0.5 في المائة من أسهمها "مليار سهم" للأفراد، و1 في المائة "ملياري سهم" للمؤسسات.

وبلغت حصيلة الطرح 96 مليار ريال "25.6 مليار دولار"، منها 32 مليار ريال من الأفراد، و64 مليار ريال من المؤسسات، بما يجعله الأضخم في العالم، مزيحا طرح شركة علي بابا الصينية البالغة قيمته 25 مليار دولار. وتمت تغطية الاكتتاب بنسبة 465 في المائة، بعد جمعه 446 مليار ريال "نحو 119 مليار دولار".:

