أرباح شركة "سابك" السعودية تهوي 86% خلال الربع الثالث من العام الجاري

هوت أرباح الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" بنسبة 86% خلال الربع الثالث من 2019 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث هبط صافي الربح إلى نحو 830 مليون ريال (221.3 مليون دولار)، مقابل 6.1 مليارات ريال (1.6 مليار دولار).

وقالت الشركة في البيانات المقدمة اليوم الأحد للبورصة السعودية إن أرباحها تراجعت بنسبة 65.25 % خلال الأشهر التسعة الأولى من العام مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، حيث بلغت 6.36 مليارات ريال مقابل 18.3 مليون ريال.

وأوضحت الشركة، أن تراجع صافي الأرباح يعود بشكل أساسي إلى انخفاض متوسط أسعار بيع المنتجات، بالإضافة لتسجيل 1.5 مليار ريال مخصص انخفاض في قيمة الاستثمار في إحدى الشركات، إضافة إلى التباطؤ المستمر في النمو الاقتصادي العالمي في الوقت الذي تشهد فيه المنتجات الرئيسة زيادة في المعروض، في ظل انخفاض أسعار النفط الذي أدى إلى انخفاض أسعار البتروكيماويات.

وسابك، رابع أكبر شركة بتروكيماويات في العالم، مملوكة للدولة، حيث يملك صندوق الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي للبلاد) 70 في المائة من الشركة، فيما وقّع اتفاقية لبيع حصته لشركة أرامكو السعودية، المملوكة للدولة أيضا، ولم يتم نقل الملكية بعد.

وأعلنت سابك وشركات بتروكيماويات أخرى عن تخفيضات كبيرة في إمداداتها من اللقيم، عقب هجمات الشهر الماضي التي تعرضت لها أرامكو.

كما خسرت السعودية من إنتاجها يومياً 5.7 ملايين برميل من إجمالي إنتاج السعودية البالغ 9.8 ملايين برميل يومياً، بنسبة تصل إلى 50% من إنتاجها، وقرابة 6% من إمدادات الخام العالمي.

واستأنفت أرامكو إنتاج نحو عشرة ملايين برميل من النفط يوميا في غضون عشرة أيام من الهجمات، وقالت إنها في طريقها لاستعادة الحد الأقصى من طاقتها الإنتاجية الذي يبلغ 12 مليون برميل يوميا بحلول نهاية نوفمبر/تشرين الثاني.

وقال مسؤولون في شركة أرامكو في وقت سابق من الشهر الجاري، إن الشركة تأمل في أن تصلح بنهاية نوفمبر آخر أربعة أبراج لحقت بها أضرار خلال هجمات الشهر الماضي، في خطوة تتيح لها استعادة طاقتها الإنتاجية بشكل كامل.