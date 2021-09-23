أسعار العملات الرقمية اليوم…ارتفاع من جديد

استعادت العملات الرقمية اليوم الخميس (الثالث والعشرين من سبتمبر) حتى الساعة 7:39 صباحاً قوتها حيث ارتفعت بـ 7.88٪عن اليوم الماضي، حيث بلغت القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة 1.98تريليون دولار ، وكانت بيتكوين قد ارتفعت بـ %5.45

وهنا نذكر أسعار العملات الرقمية: