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أسعار العملات الرقمية اليوم…ارتفاع من جديد

منشور 23 أيلول / سبتمبر 2021 - 04:37
استعادت العملات الرقمية اليوم الخميس (الثالث والعشرين من سبتمبر) حتى الساعة 7:39 صباحاً قوتها حيث ارتفعت بـ 7.88٪عن اليوم الماضي
 ارتفع  سعر عملة بيتكوين (BTC) بنسبة%5.45 لتسجل نحو $44,209.55  دولار
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استعادت العملات الرقمية اليوم الخميس (الثالث والعشرين من سبتمبر) حتى الساعة 7:39 صباحاً قوتها حيث ارتفعت بـ 7.88٪عن اليوم الماضي

استعادت العملات الرقمية اليوم الخميس (الثالث والعشرين من سبتمبر) حتى الساعة 7:39 صباحاً قوتها حيث ارتفعت بـ 7.88٪عن اليوم الماضي، حيث بلغت القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة 1.98تريليون دولار ، وكانت بيتكوين قد ارتفعت بـ %5.45 

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وهنا نذكر أسعار العملات الرقمية: 

  •  ارتفع  سعر عملة بيتكوين (BTC) بنسبة%5.45 لتسجل نحو $44,209.55  دولار.

  • ارتفع سعر عملة إيثريوم (ETH) بنسبة 9.71%  لتسجل نحو $3,125.30 دولار.

  • ارتفع سعر عملة كاردانو (ADA) بنسبة 12.44%لتسجل نحو $2.28 دولار. 

  • ارتفع سعر عملة بينانس (BNB) بنسبة 8.66% لتسجل نحو $380.75دولار.

  • انخفض سعر عملة تثير (USDT) بنسبة 0.01% لتسجل نحو $1.00 دولار. 

  • انخفض سعر عملة Solana بنسبة 16.66% لتسجل نحو  $148.75 دولار.

  • رتفع  سعر عملة الريبل (XRP)  بنسبة 10.92% لتسجل نحو $1.01 دولار.

  • ارتفع سعر عملة دوجكوين (DOGE) بنسبة 11.05% لتسجل نحو $0.2255  دولار.

  • ارتفع سعر عملة Polkadot بنسبة 18.88% لتسجل نحو  $32.32 دولار.

  •  انخفض سعر عملة USDC) USD Coin) بنسبة 0.03% لتسجل نحو 0.9998 دولار. 

     

    يمكنكم معرفة آخر تطورات أسعار العملات الرقمية عبر التحديث أدناه:
     

     


     



     


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