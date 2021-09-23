أسعار العملات الرقمية اليوم…ارتفاع من جديد

استعادت العملات الرقمية اليوم الخميس (الثالث والعشرين من سبتمبر) حتى الساعة 7:39 صباحاً قوتها حيث ارتفعت بـ 7.88٪عن اليوم الماضي، حيث بلغت القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة 1.98تريليون دولار ، وكانت بيتكوين قد ارتفعت بـ %5.45
وهنا نذكر أسعار العملات الرقمية:
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ارتفع سعر عملة بيتكوين (BTC) بنسبة%5.45 لتسجل نحو $44,209.55 دولار.
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ارتفع سعر عملة إيثريوم (ETH) بنسبة 9.71% لتسجل نحو $3,125.30 دولار.
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ارتفع سعر عملة كاردانو (ADA) بنسبة 12.44%لتسجل نحو $2.28 دولار.
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ارتفع سعر عملة بينانس (BNB) بنسبة 8.66% لتسجل نحو $380.75دولار.
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انخفض سعر عملة تثير (USDT) بنسبة 0.01% لتسجل نحو $1.00 دولار.
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انخفض سعر عملة Solana بنسبة 16.66% لتسجل نحو $148.75 دولار.
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رتفع سعر عملة الريبل (XRP) بنسبة 10.92% لتسجل نحو $1.01 دولار.
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ارتفع سعر عملة دوجكوين (DOGE) بنسبة 11.05% لتسجل نحو $0.2255 دولار.
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ارتفع سعر عملة Polkadot بنسبة 18.88% لتسجل نحو $32.32 دولار.
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انخفض سعر عملة USDC) USD Coin) بنسبة 0.03% لتسجل نحو 0.9998 دولار.
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