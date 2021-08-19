  1. الرئيسية
  2. أعمال
  3. أسعار العملات الرقمية اليوم…الدولار الأمريكي المشفر يضرب العملات الرقمية

أسعار العملات الرقمية اليوم…الدولار الأمريكي المشفر يضرب العملات الرقمية

إسراء عبيدات

إسراء عبيدات

منشور 19 آب / أغسطس 2021 - 10:14
أسعار العملات الرقمية اليوم
الدولار الأمريكي المشفر يضرب العملات الرقمية
أبرز العناوين
سيطر التراجع على العملات الرقمية لليوم الثاني على التوالي في تعاملات اليوم (التاسع عشر من أغسطس) الساعة 12:35 مساءاً،بسبب اهتمام أميركا بالأموال الرقمية والتلميح عن دولار مشفر.    

سيطر التراجع على العملات الرقمية لليوم الثاني على التوالي في تعاملات اليوم (التاسع عشر من أغسطس) الساعة 12:35 مساءاً،بسبب اهتمام أميركا بالأموال الرقمية والتلميح عن دولار مشفر.    

اقرأ ايضاًأسعار العملات الرقمية اليوم: بيتكوين تتصدر الهبوط أسعار العملات الرقمية اليوم: بيتكوين تتصدر الهبوط

وهنا نذكر أسعار العملات الرقمية:

1.  تراجع سعر عملة بيتكوين (BTC) بنسبة 1.22% لتسجل نحو $44,824.05  دولار.

2. تراجع سعر عملة إيثريوم (ETH) بنسبة 1.21%  لتسجل نحو $3,031.12 دولار.

3. ارتفعت عملة بينانس (BNB) بنسبة 1.53% لتسجل نحو $405.70دولار.

4.ارتفع سعر عملة كاردانو (ADA) بنسبة 5.78%لتسجل نحو $2.13 دولار. 

5. ثبت سعر عملة تثير (USDT) بنسبة 0.00% لتسجل نحو $1.00 دولار. 

6.ارتفع  سعر عملة الريبل (XRP)  بنسبة1.52% لتسجل نحو $1.13 دولار.

7. ارتفع سعر عملة دوجكوين (DOGE) بنسبة 1.45% لتسجل نحو $0.3018  دولار.

8.ارتفع سعر عملة USDC) USD Coin) بنسبة 0.01% لتسجل نحو $1.00 دولار. 

9. ارتفع سعر عملة Polkadot بنسبة 0.60% لتسجل نحو  $24.11 دولار.

10. تراجع سعر عملة Solana بنسبة 3.07% لتسجل نحو  $72.19 دولار. 

 

اقرأ ايضاًأسعار العملات الرقمية اليوم: بيتكوين تتصدر الهبوط أسعار العملات الرقمية اليوم



يمكنكم معرفة آخر تطورات أسعار العملات الرقمية عبر التحديث أدناه:

 

 

كلمات دالة:العملات الرقمية

© 2000 - 2021 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...