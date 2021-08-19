أسعار العملات الرقمية اليوم…الدولار الأمريكي المشفر يضرب العملات الرقمية

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سيطر التراجع على العملات الرقمية لليوم الثاني على التوالي في تعاملات اليوم (التاسع عشر من أغسطس) الساعة 12:35 مساءاً،بسبب اهتمام أميركا بالأموال الرقمية والتلميح عن دولار مشفر.