أسعار العملات الرقمية اليوم…الدولار الأمريكي المشفر يضرب العملات الرقمية

سيطر التراجع على العملات الرقمية لليوم الثاني على التوالي في تعاملات اليوم (التاسع عشر من أغسطس) الساعة 12:35 مساءاً،بسبب اهتمام أميركا بالأموال الرقمية والتلميح عن دولار مشفر.
وهنا نذكر أسعار العملات الرقمية:
1. تراجع سعر عملة بيتكوين (BTC) بنسبة 1.22% لتسجل نحو $44,824.05 دولار.
2. تراجع سعر عملة إيثريوم (ETH) بنسبة 1.21% لتسجل نحو $3,031.12 دولار.
3. ارتفعت عملة بينانس (BNB) بنسبة 1.53% لتسجل نحو $405.70دولار.
4.ارتفع سعر عملة كاردانو (ADA) بنسبة 5.78%لتسجل نحو $2.13 دولار.
5. ثبت سعر عملة تثير (USDT) بنسبة 0.00% لتسجل نحو $1.00 دولار.
6.ارتفع سعر عملة الريبل (XRP) بنسبة1.52% لتسجل نحو $1.13 دولار.
7. ارتفع سعر عملة دوجكوين (DOGE) بنسبة 1.45% لتسجل نحو $0.3018 دولار.
8.ارتفع سعر عملة USDC) USD Coin) بنسبة 0.01% لتسجل نحو $1.00 دولار.
9. ارتفع سعر عملة Polkadot بنسبة 0.60% لتسجل نحو $24.11 دولار.
10. تراجع سعر عملة Solana بنسبة 3.07% لتسجل نحو $72.19 دولار.
يمكنكم معرفة آخر تطورات أسعار العملات الرقمية عبر التحديث أدناه:
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