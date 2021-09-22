أسعار العملات الرقمية اليوم…انخفاض جماعي تتصدره بيتكوين

سجلت أسعار العملات الرقمية اليوم الأربعاء (الثاني والعشرين من سبتمبر) حتى الساعة 7:45 صباحاً انخفاض بشكل جنوني، بـ2.38٪عن اليوم الماضي، حيث بلغت القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة 1.83تريليون دولار ، وكانت بيتكوين تراجعت إلى أقل مستوياتها منذ أغسطس
وهنا نذكر أسعار العملات الرقمية:
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انخفض سعر عملة بيتكوين (BTC) بنسبة%1.05 لتسجل نحو $41,892.50 دولار.
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انخفض سعر عملة إيثريوم (ETH) بنسبة 4.62% لتسجل نحو $2,848.18 دولار.
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انخفض سعر عملة كاردانو (ADA) بنسبة 2.50%لتسجل نحو $2.03 دولار.
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انخفض سعر عملة بينانس (BNB) بنسبة 2.75% لتسجل نحو $351.87دولار.
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ارتفع سعر عملة تثير (USDT) بنسبة 0.02% لتسجل نحو $1.00 دولار.
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انخفض سعر عملة Solana بنسبة 5.56% لتسجل نحو $127.18 دولار.
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انخفض سعر عملة الريبل (XRP) بنسبة 2.89% لتسجل نحو $0.9129 دولار.
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انخفض سعر عملة دوجكوين (DOGE) بنسبة 1.97% لتسجل نحو $0.2025 دولار.
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انخفض سعر عملة Polkadot بنسبة 4.45% لتسجل نحو $27.17 دولار.
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انخفض سعر عملة USDC) USD Coin) بنسبة 0.03% لتسجل نحو 1.00 دولار.
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