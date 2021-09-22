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أسعار العملات الرقمية اليوم…انخفاض جماعي تتصدره بيتكوين

منشور 22 أيلول / سبتمبر 2021 - 04:58
 انخفض  سعر عملة بيتكوين (BTC) بنسبة%1.05 لتسجل نحو $41,892.50  دولار
انخفاض جماعي تتصدره بيتكوين
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سجلت أسعار العملات الرقمية اليوم الأربعاء (الثاني والعشرين من سبتمبر) حتى الساعة 7:45 صباحاً انخفاض بشكل جنوني، بـ2.38٪عن اليوم الماضي

سجلت أسعار العملات الرقمية اليوم الأربعاء (الثاني والعشرين من سبتمبر) حتى الساعة 7:45 صباحاً انخفاض بشكل جنوني، بـ2.38٪عن اليوم الماضي، حيث بلغت القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة 1.83تريليون دولار ، وكانت بيتكوين تراجعت إلى أقل مستوياتها منذ أغسطس 

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وهنا نذكر أسعار العملات الرقمية: 

  •  انخفض  سعر عملة بيتكوين (BTC) بنسبة%1.05 لتسجل نحو $41,892.50  دولار.

  • انخفض سعر عملة إيثريوم (ETH) بنسبة 4.62%  لتسجل نحو $2,848.18 دولار.

  • انخفض سعر عملة كاردانو (ADA) بنسبة 2.50%لتسجل نحو $2.03 دولار. 

  • انخفض سعر عملة بينانس (BNB) بنسبة 2.75% لتسجل نحو $351.87دولار.

  • ارتفع سعر عملة تثير (USDT) بنسبة 0.02% لتسجل نحو $1.00 دولار. 

  • انخفض سعر عملة Solana بنسبة 5.56% لتسجل نحو  $127.18 دولار.

  • انخفض  سعر عملة الريبل (XRP)  بنسبة 2.89% لتسجل نحو $0.9129 دولار.

  • انخفض سعر عملة دوجكوين (DOGE) بنسبة 1.97% لتسجل نحو $0.2025  دولار.

  • انخفض سعر عملة Polkadot بنسبة 4.45% لتسجل نحو  $27.17 دولار.

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  •  انخفض سعر عملة USDC) USD Coin) بنسبة 0.03% لتسجل نحو 1.00 دولار. 
    العملات الرقمية اليوم
     

    يمكنكم معرفة آخر تطورات أسعار العملات الرقمية عبر التحديث أدناه:
     

     


     

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