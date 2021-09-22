أسعار العملات الرقمية اليوم…انخفاض جماعي تتصدره بيتكوين

سجلت أسعار العملات الرقمية اليوم الأربعاء (الثاني والعشرين من سبتمبر) حتى الساعة 7:45 صباحاً انخفاض بشكل جنوني، بـ2.38٪عن اليوم الماضي، حيث بلغت القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة 1.83تريليون دولار ، وكانت بيتكوين تراجعت إلى أقل مستوياتها منذ أغسطس

وهنا نذكر أسعار العملات الرقمية: