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أسعار العملات الرقمية اليوم…بيتكوين تتصدر الهبوط القياسي

منشور 20 أيلول / سبتمبر 2021 - 05:14
سجلت أسعار العملات الرقمية اليوم الأثنين ( العشرين من سبتمبر) حتى الساعة 8:00 صباحاً انخفاض قياسي
بيتكوين تتصدر الهبوط القياسي
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سجلت أسعار العملات الرقمية اليوم الأثنين ( العشرين من سبتمبر) حتى الساعة 8:00 صباحاً انخفاض قياسي، بـ 5.14٪عن اليوم الماضي، حيث بلغت القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة 2.02تريليون دولار

سجلت أسعار العملات الرقمية اليوم الأثنين ( العشرين من سبتمبر) حتى الساعة 8:00 صباحاً انخفاض قياسي، بـ 5.14٪عن اليوم الماضي، حيث بلغت القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة 2.02تريليون دولار ، وتصدرت بيتكوين الهبوط. 

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وهنا نذكر أسعار العملات الرقمية: 

  •  انخفض  سعر عملة بيتكوين (BTC) بنسبة%4.47 لتسجل نحو $45,752.38  دولار.

  • انخفض سعر عملة إيثريوم (ETH) بنسبة 5.82%  لتسجل نحو $3,211.17 دولار.

  • انخفض سعر عملة كاردانو (ADA) بنسبة 6.97%لتسجل نحو $2.19 دولار. 

  • انخفض سعر عملة بينانس (BNB) بنسبة 3.51% لتسجل نحو $394.35دولار.

  • انخفض سعر عملة تثير (USDT) بنسبة 0.04% لتسجل نحو $1.0 دولار. 

  • انخفض سعر عملة Solana بنسبة 10.94% لتسجل نحو  $145.00 دولار.

  • انخفض  سعر عملة الريبل (XRP)  بنسبة 7.53% لتسجل نحو $0.9912 دولار.

  • انخفض سعر عملة دوجكوين (DOGE) بنسبة 1.75% لتسجل نحو $0.2405  دولار.

  • انخفض سعر عملة Polkadot بنسبة 2.83% لتسجل نحو  $34.03 دولار.

  •  انخفض سعر عملة USDC) USD Coin) بنسبة 0.02% لتسجل نحو 1.0 دولار. 

العملات الرقمية اليوم

 


يمكنكم معرفة آخر تطورات أسعار العملات الرقمية عبر التحديث أدناه:
 

 


 

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