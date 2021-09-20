أسعار العملات الرقمية اليوم…بيتكوين تتصدر الهبوط القياسي

سجلت أسعار العملات الرقمية اليوم الأثنين ( العشرين من سبتمبر) حتى الساعة 8:00 صباحاً انخفاض قياسي، بـ 5.14٪عن اليوم الماضي، حيث بلغت القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة 2.02تريليون دولار ، وتصدرت بيتكوين الهبوط.

وهنا نذكر أسعار العملات الرقمية:

انخفض سعر عملة بيتكوين (BTC) بنسبة%4.47 لتسجل نحو $45,752.38 دولار.

انخفض سعر عملة إيثريوم (ETH) بنسبة 5.82% لتسجل نحو $3,211.17 دولار.

انخفض سعر عملة كاردانو (ADA) بنسبة 6.97%لتسجل نحو $2.19 دولار.

انخفض سعر عملة بينانس (BNB) بنسبة 3.51% لتسجل نحو $394.35دولار.

انخفض سعر عملة تثير (USDT) بنسبة 0.04% لتسجل نحو $1.0 دولار.

انخفض سعر عملة Solana بنسبة 10.94% لتسجل نحو $145.00 دولار.

انخفض سعر عملة الريبل (XRP) بنسبة 7.53% لتسجل نحو $0.9912 دولار.

انخفض سعر عملة دوجكوين (DOGE) بنسبة 1.75% لتسجل نحو $0.2405 دولار.

انخفض سعر عملة Polkadot بنسبة 2.83% لتسجل نحو $34.03 دولار.

انخفض سعر عملة USDC) USD Coin) بنسبة 0.02% لتسجل نحو 1.0 دولار.



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