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أسعار العملات الرقمية اليوم... البيتكوين تقترب من حاجز 50,000$

منشور 22 آب / أغسطس 2021 - 08:48
أسعار العملات الرقمية اليوم... البيتكوين تقترب من حاجز 50,000$
أداء البيتكوين فاق التوقعات ويتجه منتعشًا نحو 50,000$.
أبرز العناوين
القيمة السوقية العالمية للعملات الرقمية فبلغت نحو 2.10 تريليون دولار، بارتفاع يقدر بما نسبته 0.21 في المائة عن البارحة

تظهر أسعار العملات الرقمية اليوم متخبطة بين اللونين الأحمر الهبوطي والأخضر الصعودي. إلا أن أداء البيتكوين فاق التوقعات ويتجه منتعشًا نحو 50,000$.

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أما القيمة السوقية العالمية للعملات الرقمية فبلغت نحو 2.10 تريليون دولار، بارتفاع يقدر بما نسبته 0.21 في المائة عن البارحة، في حين بلغ إجمالي حجم تداولات سوق العملات الرقمية خلال الـ 24 ساعة الماضية 107.43 مليار دولار، منخفضًا بنسبة 1.24 في المئة عن اليوم الماضي.

أسعار العملات الرقمية اليوم

وهنا نذكر أسعار العملات الرقمية:

1.  ارتفع سعر عملة بيتكوين (BTC) بنسبة 0.54% لتسجل نحو 49,037 $ دولار.

2. تراجع سعر عملة الإيثريوم (ETH) بنسبة 1.21%  لتسجل نحو 3,265$ دولار.

3. قفزت عملة كاردانو (ADA) للمركز الثالث وارتفع سعرها بنسبة 5.41% لتسجل نحو 2.62$ دولار. 

4. ارتفعت عملة بينانس (BNB) بنسبة 0.36% لتسجل نحو 455.19$ دولار.

5. انخفض سعر عملة تيثر (USDT) بنسبة 0.04% لتسجل نحو 1$ دولار. 

6.انخفض سعر عملة الريبل (XRP) بنسبة 1.52% لتسجل نحو 1.24$ دولار.

7. انخفض سعر عملة دوجكوين (DOGE) بنسبة 2.10% لتسجل نحو 0.3187$ دولار.

8. صعد ترتيب عملة DOT) Polkadot) للمركز الثامن وارتفع سعرها بنسبة 25% لتسجل نحو  27.96$دولار.

9. انخفض سعر عملة USDC) USD Coin) بنسبة 0.02% لتسجل نحو 0.9997$ دولار. .

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10. ارتفع سعر عملة SOL) Solana) بنسبة 2.21% لتسجل نحو  76.39$ دولار. 

يمكنكم معرفة آخر تطورات أسعار العملات الرقمية عبر التحديث أدناه:

 

 

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