أسعار العملات الرقمية اليوم... البيتكوين تكسر حاجز 50,000$!

بعد أداء متميز البارحة، سجلت أسعار العملات الرقمية اليوم ارتفاعات جديدة حيث ظهرت معظم العملات العشرة الأولى باللون الأخضر. إلا أن سعر البيتكوين كسر حاجز 50,000$ لأول مرة منذ انهيار الأسعار في شهر أيار/مايو الفائت.

بلغت القيمة السوقية العالمية للعملات الرقمية نحو 2.16 تريليون دولار، بارتفاع يقدر بما نسبته 2.42% في المائة عن البارحة، في حين بلغ إجمالي حجم تداولات سوق العملات الرقمية خلال الـ 24 ساعة الماضية 110.29 مليار دولار، مرتفعا بنسبة 11.20% في المئة عن اليوم الماضي.

المصدر: coinmarketcap.com/tradingview

وهنا نذكر أسعار العملات الرقمية:

1. ارتفع سعر عملة بيتكوين (BTC) بنسبة 1.75% لتسجل نحو 50,288 $ دولار.

2. انتعش سعر عملة الإيثريوم (ETH) بنسبة 2.17% لتسجل نحو 3,337$ دولار.

3. قفزت عملة كاردانو (ADA) للمركز الثالث وارتفع سعرها بنسبة 7.49% لتسجل نحو 2.82$ دولار.

4. ارتفعت عملة بينانس (BNB) بنسبة 9.1% لتسجل نحو 489.54$ دولار.

5. استقر سعر عملة تيثر (USDT) بنسبة 0.04% لتسجل نحو 1$ دولار.

6.انخفض سعر عملة الريبل (XRP) بنسبة 2.44% لتسجل نحو 1.28$ دولار.

7. انخفض سعر عملة دوجكوين (DOGE) بنسبة 0.94% لتسجل نحو 0.32$ دولار.

8. انخفض سعر عملة DOT) Polkadot) بنسبة 0.5% لتسجل نحو 27.95$دولار.

9. استقر سعر عملة USDC) USD Coin) بنسبة 0.02% لتسجل نحو 0.9997$ دولار. .

10. انخفض سعر عملة SOL) Solana) بنسبة 4.81% لتسجل نحو 73.21$ دولار.

يمكنكم معرفة آخر تطورات أسعار العملات الرقمية عبر التحديث أدناه: