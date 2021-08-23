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أسعار العملات الرقمية اليوم... البيتكوين تكسر حاجز 50,000$!

منشور 23 آب / أغسطس 2021 - 10:15
أسعار العملات الرقمية اليوم... البيتكوين تكسر حاجز 50,000$!
سعر البيتكوين كسر حاجز 50,000$ لأول مرة منذ انهيار الأسعار في شهر أيار/مايو الفائت.
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الأخضر يكتسح المشهد

بعد أداء متميز البارحة، سجلت أسعار العملات الرقمية اليوم ارتفاعات جديدة حيث ظهرت معظم العملات العشرة الأولى باللون الأخضر. إلا أن سعر البيتكوين كسر حاجز 50,000$ لأول مرة منذ انهيار الأسعار في شهر أيار/مايو الفائت.

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بلغت القيمة السوقية العالمية للعملات الرقمية نحو 2.16 تريليون دولار، بارتفاع يقدر بما نسبته 2.42% في المائة عن البارحة، في حين بلغ إجمالي حجم تداولات سوق العملات الرقمية خلال الـ 24 ساعة الماضية 110.29 مليار دولار، مرتفعا بنسبة 11.20% في المئة عن اليوم الماضي.

العملات الرقمية العشرة الأولى

المصدر: coinmarketcap.com/tradingview

وهنا نذكر أسعار العملات الرقمية:

1.  ارتفع سعر عملة بيتكوين (BTC) بنسبة 1.75% لتسجل نحو 50,288 $ دولار.

2. انتعش سعر عملة الإيثريوم (ETH) بنسبة 2.17%  لتسجل نحو 3,337$ دولار.

3. قفزت عملة كاردانو (ADA) للمركز الثالث وارتفع سعرها بنسبة 7.49% لتسجل نحو 2.82$ دولار. 

4. ارتفعت عملة بينانس (BNB) بنسبة 9.1% لتسجل نحو 489.54$ دولار.

5. استقر سعر عملة تيثر (USDT) بنسبة 0.04% لتسجل نحو 1$ دولار. 

6.انخفض سعر عملة الريبل (XRP) بنسبة 2.44% لتسجل نحو 1.28$ دولار.

7. انخفض سعر عملة دوجكوين (DOGE) بنسبة 0.94% لتسجل نحو 0.32$ دولار.

8. انخفض سعر عملة DOT) Polkadot)  بنسبة 0.5% لتسجل نحو  27.95$دولار.

9. استقر سعر عملة USDC) USD Coin) بنسبة 0.02% لتسجل نحو 0.9997$ دولار. .

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10. انخفض سعر عملة SOL) Solana) بنسبة 4.81% لتسجل نحو  73.21$ دولار. 

يمكنكم معرفة آخر تطورات أسعار العملات الرقمية عبر التحديث أدناه:

 

 

كلمات دالة:العملات الرقميةأسعار العملات الرقمية اليوم

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