أسعار العملات الرقمية اليوم تستقر والبيتكوين عند 46,000 دولار

استقرت أسعار العملات الرقمية الرئيسية اليوم الخميس بعد انخفاض أمس.

بلغت القيمة السوقية العالمية للعملات الرقمية نحو 2.02 $ تريليون دولار، بانخفاض يقدر بما %1.7 نسبته في المائة عن البارحة، في حين بلغ إجمالي حجم تداولات سوق العملات الرقمية خلال الـ 24 ساعة الماضية 116.50$ مليار دولار، مرتفعا بنسبة 2.4% في المئة عن اليوم الماضي.

المصدر: coinmarketcap.com/tradingview

وهنا نذكر أسعار العملات الرقمية:

1. انخفض سعر عملة بيتكوين (BTC) بنسبة 0.83% لتسجل نحو 49,913$ دولار.

2. هبط سعر عملة الإيثريوم (ETH) بنسبة 0.10% لتسجل نحو 3,099$ دولار.

3. انخفضت عملة كاردانو (ADA) بنسبة 1.49% لتسجل نحو 2.59$ دولار.

4. ارتفعت عملة بينانس (BNB) بنسبة 2.33% لتسجل نحو 483.99$ دولار.

5. استقر سعر عملة تيثر (USDT) بنسبة 0.04% لتسجل نحو 1$ دولار.

6.ارتفع سعر عملة الريبل (XRP) بنسبة 0.46% لتسجل نحو 1.22$ دولار.

7. انخفض سعر عملة دوجكوين (DOGE) بنسبة 1.98% لتسجل نحو 0.27$ دولار.

8. استقر سعر عملة USDC) USD Coin) بنسبة 0.02% لتسجل نحو 0.9997$ دولار.

9. انخفض سعر عملة DOT) Polkadot) بنسبة 0.99% لتسجل نحو 24.26$دولار.

10. ارتفغ سعر عملة SOL) Solana) بنسبة 0.99% لتسجل نحو 67.73$ دولار.

يمكنكم معرفة آخر تطورات أسعار العملات الرقمية عبر التحديث أدناه: