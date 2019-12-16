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أسعار النفط تنخفض مع تطلع المستثمرين لمزيد من الوضوح بشأن اتفاق التجارة

منشور 16 كانون الأوّل / ديسمبر 2019 - 08:30
كانت العقود الآجلة لخام برنت منخفضة عشرة سنتات بما يعادل 0.2 بالمئة إلى 65.12 دولار للبرميل
الأسعار في السوق أصبحت تتضمن بالكامل اتفاق تجارة المرحلة 1
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تراجعت أسعار النفط اليوم الاثنين عن أعلى مستوياتها في نحو ثلاثة أشهر الذي سجلته الأسبوع الماضي مع تطلع المستثمرين إلى مزيد من الوضوح بشأن اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والصين

تراجعت أسعار النفط اليوم الاثنين عن أعلى مستوياتها في نحو ثلاثة أشهر الذي سجلته الأسبوع الماضي مع تطلع المستثمرين إلى مزيد من الوضوح بشأن اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والصين المتوقع أن يعزز التدفقات بين أكبر اقتصادين في العالم.

وبحلول الساعة 07:29 بتوقيت جرينتش، كانت العقود الآجلة لخام برنت منخفضة عشرة سنتات بما يعادل 0.2 بالمئة إلى 65.12 دولار للبرميل، في حين نزل خام غرب تكساس الوسيط عشرة سنتات أو 0.2 بالمئة أيضا إلى 59.97 دولار للبرميل.

وقال مايكل مكارثي، كبير محللي السوق في سي.ام.سي ماركتس، "يبدو أن الأسعار في السوق أصبحت تتضمن بالكامل اتفاق تجارة المرحلة 1، ولذا سنحتاج إلى أخبار جديدة إذا كان لنا أن نخترق مستوى المقاومة (الفني) الماثل أمامنا."

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Via SyndiGate.info


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