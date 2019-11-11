أسعار النفط تنخفض وسط تجدد الشكوك بشأن تقدم المحادثات التجارية الأميركية الصينية

انخفضت أسعار النفط الاثنين 11 نوفمبر وسط تجدد الشكوك حول احتمالات التوصل إلى اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين، في حين أثرت المخاوف بشأن فائض الإمدادات على السوق.

وانخفض خام برنت 55 سنتاً أو 0.9٪ إلى 61.96 دولار بعد أن ارتفع 1.3% الأسبوع الماضي، وتراجع الخام الأميركي 47 سنتاً، أو 0.8٪، منخفضاً عند 56.77 دولارًا للبرميل، بعد أن ارتفع بنسبة 1.9٪ الأسبوع الماضي.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم السبت 9 نوفمبر إن المحادثات التجارية مع الصين تمضي "بشكل جيد للغاية" ، لكن الولايات المتحدة لن تتوصل إلا إلى اتفاق مع بكين إذا كان هذا هو الحال بالنسبة لأميركا.

وأدت الحرب التجارية التي استمرت 16 شهرًا بين أكبر اقتصادين في العالم إلى تباطؤ النمو الاقتصادي في جميع أنحاء العالم ودفعت المحللين إلى خفض توقعات الطلب على النفط ، مما أثار مخاوف من أن وفرة المعروض قد تتطور في عام 2020.

وقال ترامب أيضًا إنه كان هناك تقارير غير صحيحة عن استعداد الولايات المتحدة لرفع التعريفات كجزء من اتفاقية "المرحلة الأولى" ، والتي عززت الأخبار عنها الأسواق.