ألعاب العالم المفتوح هي ما تحتاجه إذا كنت ترغب في تجربة مغامرة كبيرة في وقت فراغك. تسمح لك ألعاب العالم المفتوح بالذهاب إلى أي مكان تريده، ومتابعة الحبكة وفقاً لسرعتك الخاصة باللعب والكثير من المهام الجانبية المفيدة، على عكس معظم الألعاب التي تجبرك على اتباع مسار خطي من مستوى إلى آخر.

تمنحك أفضل ألعاب العالم المفتوح إحساسًا رائعًا بالحرية والاستكشاف، بينما قد تكون بعض الألعاب منها مملة ومتكررة.



لقد انفجر هذا النوع طوال فترة الجيل الثامن من وحدات التحكم. مع ألعاب العالم المفتوح الرائدة مثل Metal Gear Solid و Grand Theft Auto و Mafia التي تتبع نفس الأسلوب ولكن مع نتائج متغيرة. بعد قولي هذا، هناك عدد كبير من أعظم ألعاب العالم المفتوح التي يمكنك استكشافها.

أفضل 10 ألعاب فيديو في العالم المفتوح على الإطلاق

1. جراند ثيفت أوتو V

ليست هناك حاجة لتقديم سلسلة Grand Theft Auto الشهيرة، حيث أنها هي أكثر الألعاب التي لعبها الجميع. في لعبة الجريمة المفتوحة Grand Theft Auto V، يمكنك التحكم في ثلاثة مجرمين منفصلين تتشابك قصصهم. فرانكلين كلينتون عضو سابق في عصابة ، وتريفور فيليبس تاجر مخدرات مستقل ، ومايكل دي سانتا سارق بنك متمرس. يشارك الثلاثة في سيناريو واسع النطاق يتميز بالفوضى على الطرق الوعرة والوعرة. يتوفر أيضًا وضع Grand Theft Auto Online المستمر مع هذه اللعبة.

2. ماين كرافت

ما الذي يجب أن يقال أكثر عن Minecraft لم يقال بالفعل؟ لعبة Minecraft مفتوحة العوالم وتسمح لك بإنشاء عوالمك الخاصة. إنها لعبة محبوبة جدًا لدرجة أنه هناك عدة محاولات لتقليدها.

3. ويتشر 3: وايلد هانت

قبل نشر The Witcher 3: Wild Hunt، كان من الواضح أن مطورها CD Projekt Red كان يعرف كل عناصر إنجاح لعبة. على الرغم من أن صعوب العراك فيها يردع بعض اللاعبين، إلا أنها مغامرة يجب خوضها.

إن شدة بعض معارك تفوق الوصف، والمهام الجانبية للعبة أفضل بكثير من أي لعبة تقمص أدوار أخرى تم إصدارها في عام 2015 أو بعد ذلك. عالم The Witcher 3 ثري وغامر وصحيح لأساطير الامتياز على الرغم من عدم تنوعه.

4. ميتال جير سوليد في: ذا فانتوم باين

تعتبر أي لعبة يمكنك فيها الانزلاق على التل والقفز فوق الأعداء ومقاتلتهم لعبة رائعة، بغض النظر عن شعور بعض الأشخاص تجاه انضمام Kojima والشركة إلى مضمار ألعاب العالم المفتوح أو ما إذا كان صحيحًا أنها تفتقر إلى بعض الأقسام . The Phantom Pain هي رحلة ممتعة حيث تحدث أشياء سخيفة للغاية حول قصة خطيرة للغاية.

5. 2 Red Dead Redemption

الجزء الثاني من Red Dead Redemption هي تكملة للعبة لم تكن مفضلة لدى الجميع، وهي واحدة من أكثر الألعاب إثارة للإعجاب في كل العصور، وربما أكثر من أي لعبة GTA. بمجرد أن تبدأ في استكشاف عصر تفكك الغرب المتوحش حيث يبدأ مجتمع أكثر تحضرًا في الظهور في الولايات المتحدة ، فمن السهل أن تفهم السبب. أنت تأخذ دور جون مارستون ، وهو خارج عن القانون سيئ السمعة يحاول التكفير عن ماضيه عن طريق الانتقام. لا يجب أن تحب مارستون، لكن بساطته وشعوره بالذنب تجعله واحدًا من أكثر أبطال الألعاب المحببين. إنها لعبة شركة Rockstar الأكثر تأثيراً حتى الآن.

6. شبح تسوشيما

Ghost of Tsushima، وهي لعبة تدور أحداثها في القرن الثالث عشر في اليابان. تتطور جزيرة تسوشيما ، بعد أن استولى عليها المغول ، إلى ساحة معركة حيث يحاول المتمردون اليابانيون الانتقام من الغزاة. جين ساكاي ، الساموراي الذي فشل في حماية سيده ولكن حصل على فرصة للتعويض عندما يهرب من الموت ، هي الشخصية التي يتخذها اللاعبون.

7. هورايزون زيرو داون

عندما تم الكشف عن Horizon Zero Dawn لأول مرة، كان الأمر بمثابة لغز غامض لم يعرف عنه أحد الكثير عن طريقة اللعب. روبوتات حيوانية؟ القبائل؟ نهاية العالم؟ لم يتوقع أحد أن تكون لعبة محبوكة جيدًا عندما ظهرت لأول مرة في عام 2017. Horizon عبارة عن اندماج فريد للعديد من الأفكار والموضوعات التي كان من المفترض ألا تندمج، لكن الرجال في مدينة Guerrilla قدموا الكثير في عالم شاسع مليء بالاختراعات الغريبة والرائعة التي يمكن البحث عنها.

8. جينشين

يمكن للاعب التحكم في مجموعة من أربعة شخصيات قابلة للتبديل في لعبة تقمص الأدوار في العالم المفتوح Genshin Impact. أثناء القتال، يكون التبديل بين الشخصيات سريعًا ويمنح اللاعب خيار استخدام مجموعة متنوعة من المهارات والهجمات.

9. بلودبورن

هناك شيء مثير للدهشة حول بناء هذه اللعبة والهندسة المعمارية القوطية التي تدور فيها الأحداث. تعتبر Bloodborne واحدة من أكثر ألعاب الفيديو تحديًا على الإطلاق وفقًا للكثيرين، وغالبًا ما يُشار إليها على أنها صعبة بشكل خاص بسبب قتالها الصعب. ننطلق في رحلة مذهلة عبر أعظم قمم الرضا وأغمق أعماق اليأس المرهق وأكثرها سوادًا من خلال نهجها غير المعتاد في أسلوب لعب تقمص الأدوار، والذي يوازن بدقة بين السعادة المطلقة والحزن.

10. جود أوف وور

تم إنشاء لعبة فيديو الحركة والمغامرة God of War بواسطة Santa Monica Studio وتم إصدارها بواسطة Sony Interactive Entertainment. تم إطلاق إصدارها لجهاز PlayStation 4 في أبريل 2018 ، بينما تبع إصدار ويندوز في يناير 2022. تحتتضن God of War بعض الغموض، مما يسمح للاعب بالعثور على إستراتيجياته الخاصة والتعامل مع المهمة كما يشعر بأنه مناسب. لديها حركات رائعة والكثير من اللحظات المدهشة ، لكنها تفعل ذلك مع إضافة عمق ونضج جديدين للقصة. أصبحت God of War واحدة من أفضل ألعاب هذا الجيل من خلال أخذ دروس من الماضي وإطلاق طريق جديد مثير للمستقبل.