أفضل 10 ألعاب قادمة لجهازي PS5 و PS4

بدأ عام 2022 بأحداث كبيرة في قطاع الألعاب، مع العديد من الأسماء والأجزاء التي طال انتظارها. بينما لا يزال من الصعب تصديق أننا قد تجاوزنا منتصف العام، لا يزال لديك الكثير لتتطلع إليه.

نأمل أن تكون قد أنهيت ألعابك المتراكمة لأن هنا أهم العناوين القادمة إلى PS4 و PS5 قبل نهاية عام 2022.

أفضل 10 ألعاب قادمة لـ PS5 و PS4

Soul Hackers 2 - August 26, 2022

المنصات: كمبيوتر شخصي (Microsoft Windows) ، و PlayStation 4 ، و Xbox One ، و PlayStation 5 ، و Xbox Series X | S.

النوع: لعب الأدوار (RPG)

المطور: Atlus

الناشر: سيجا

الإصدار: 26 أغسطس 2022

Soul Hackers 2 هي لعبة RPG من تطوبر Atlus جاءت كتكملة لـ Devil Summoner: Soul Hackers لعام 1997.

في منتصف وميض من أضواء النيون المتلألئة، يتسبب التقدم التكنولوجي في استنزاف البشر من خلال المصالح التجارية. في الظلال، هناك حرب بين Yatagarasu وبين Phantom Society على نار هادئة، وهناك Devil Summoners الذين يسخرون قوى "الشياطين" الآتية من عالم آخر.

2.جود اوف وور: راجناروك - 9 نوفمبر 2022

المنصات: PlayStation 4 و Xbox One و PlayStation 5 و Xbox Series X | S.

النوع: لعب الأدوار (RPG)

المطور: استوديو سانتا مونيكا

الناشر: Sony Interactive Entertainment

الإصدار: 9 نوفمبر 2022

يعتبر God of War بلا شك أحد أهم إنجازات PS4. مع وصول اللعبة بعد 17 عامًا تقريبًا من الإصدار الأصلي، ستعمل God of War: Ragnarok على اختبار شعبية السلسلة وجاذبيتها على المدى الطويل. تضمنت آخر عروض ظهور Thor القوي.

3. The Last Of Us الجزء الأول - 2 سبتمبر 2022 (PS5)

المنصات: كمبيوتر شخصي (Microsoft Windows) ، PlayStation 5

النوع: مطلق النار ، مغامرة

المطور: Naughty Dog

الناشر: Sony Interactive Entertainment

الإصدار: 2 سبتمبر 2022



بينما تم الكشف عنها تقنيًا خلال Summer Game Fest، كشفت Sony عن غير قصد عن The Last Of Us Part I ، وهو نسخة جديدة من لعبة PS3 الكلاسيكية لجهاز PS5 والكمبيوتر الشخصي ، قبل ساعة واحدة من بدء العرض. وصفت The Last of Us Part 1 على أنها النسخة النهائية من اللعبة الأصلية ، كاملة مع مرئيات مطورة ، ورسوم متحركة للوجه ، وخيارات وصول موسعة ، ومعارك محسّنة ، وتحسينات أخرى. في الواقع ، تدعي Naughty Dog أن الرحلة التي قدمتنا في البداية إلى Ellie و Joel سيتم إحضارها إلى PS5 دون أن تكون "مثقلة بالتكنولوجيا". لقد رأينا سابقًا تلميحات حول التحديثات التي تم إجراؤها على نماذج الشخصيات والمزيد في إعلان تشويقي لأول مرة خلال مهرجان الألعاب الصيفية.

4. FIFA 23 - 30 سبتمبر 2022

المنصات: PlayStation 4 و PlayStation 5 و Xbox One و Xbox Series X و Series S و Nintendo Switch و Microsoft Windows

النوع: لعبة فيديو رياضية ، لعبة فيديو محاكاة ، لعبة فيديو لكرة القدم ، لعبة محاكاة ، محاكاة ، رياضة

المطور: EA Vancouver و EA Romania و EA Canada و EA Romania

الناشر: EA Vancouver و EA Romania و EA Canada و EA Romania

الإصدار: 30 سبتمبر 2022



FIFA 23 هي لعبة فيديو قادمة لمحاكاة كرة القدم تنشرها Electronic Arts. إنها الدفعة الثلاثين والأخيرة في سلسلة FIFA ، ومن المقرر إصدارها في جميع أنحاء العالم في 30 سبتمبر 2022.

تنقل لعبة FIFA 23 المقدمة من EA SPORTS™‎ دورة لعبة العالم إلى أرض الملعب، مع مسابقات كأس العالم FIFA World Cup™‎ للرجال والسيدات على حد سواء، وإضافة فرق أندية السيدات وطرق جديدة لتشغيل أوضاعك المفضلة.

Overwatch 2 .5 - أكتوبر 2022

المنصات: كمبيوتر شخصي (Microsoft Windows) ، و PlayStation 4 ، و Xbox One ، و Nintendo Switch ، و PlayStation 5 ، و Xbox Series X | S

النوع: مطلق النار ، استراتيجية

المطور: Blizzard

الناشر: Activision

الإصدار: 4 أكتوبر 2022 (الوصول المبكر)

أوفرواتش 2 (بالإنجليزية: Overwatch 2)‏ هي لعبة فيديو تصويب منظور الشخص الأول من تطوير ونشر بليزارد إنترتينمنت، من المقرر إصدارها في 2022 وتعمل على أجهزة بلاي ستيشن 4، ويندوز، إكس بوكس ون ونينتندو سويتش. وهي نسخة ثانية من أوفرواتش. حيث أوضح فريق التطوير أن اللعبتان سوف تندمجان عند إصدار الأخير. وبالتالي، سيتمكن أي حامل للجزء الأول من الاستفادة من الأبطال والخرائط وأنماط اللعب الجديدة في أوفرواتش 2.

6. جوثام نايتس - 21 أكتوبر 2022

المنصات: كمبيوتر شخصي (Microsoft Windows) ، PlayStation 5 ، Xbox Series X | S.

النوع: مطلق النار ، مغامرة

المطور: Rocksteady Studios

الناشر: Warner Bros. Interactive Entertainment

الإصدار: 21 أكتوبر 2022

Gotham Knights هي لعبة تقمص أدوار وحركة في عالم مفتوح تدور أحداثها في النسخة الأكثر حيوية وحركة من مدينة Gotham حتى الآن. راقب الأحياء الخمسة المميزة لـ Gotham عبر اللعب الفردي أو مع بطل آخر، وانقض على المجرمين أينما تجدهم.

مات Batman. اكتسحَ عالم سفلي إجرامي واسع جديد شوارع مدينة Gotham.

يعود الأمر الآن إلى عائلة Batman و Batgirl و Nightwing و Red Hood و Robin؛ لحماية Gotham وبعث الأمل لمواطنيها وفرض النظام في صفوف شرطييها وتوليد الخوف في قلوب مجرميها. حِل الألغاز التي تربط أكثر الفصول ظلمة في تاريخ المدينة، وتغلّب على الأشرار سيئين السمعة في مواجهات ملحمية.

Skull and Bones .7 نوفمبر 2022

المنصات: بلاي ستيشن 5

النوع: مغامرة

المطور: Ubisoft Singapore

الإصدار: 8 نوفمبر 2022

ادخلوا جنة Skull and Bones™ الخطرة المستوحاة من المحيط الهندي خلال العصر الذهبي للقرصنة، بينما تتخطون الصعاب وتنتقلون من مكانة المنبوذين إلى مكانة القراصنة سيئي السمعة.

Call of Duty: Modern Warfare 2 .8 - أكتوبر 2022

المنصات: كمبيوتر شخصي (Microsoft Windows) ، و PlayStation 4 ، و Xbox One ، و PlayStation 5 ، و Xbox Series X | S.

النوع: حرب

المطور: إنفينيتي وارد

الناشر: Activision Blizzard

الإصدار: 28 أكتوبر 2022

بالطبع ، سيتم إصدار لعبة Call of Duty أخرى في عام 2022 ، وستكون نسخة هذا العام تكملة لـ Modern Warfare 2019. في حين أن Activision لم تكشف بعد عن أي تفاصيل حول اللعبة الجديدة ، فإننا نعلم أنها ستطلق عليها Modern Warfare II .

استرجع تجربة لعب نمط القصة الفردي من لعبة Call of Duty: Modern Warfare 2 والتي اكتسحت الأسواق عام 2009، والمحسّنة بجودة عالية. عش مهامًا كلاسيكية وتتضمن"حافة الأهوال" و"سجن غولاغ" و"البيت الأبيض" حيث تنضم إلى سوب وبرايس وغوست: وباقي فرقة العمليات 141 في القتال لاسترجاع النظام العالمي.

Pac-Man World Re-Pac .9 - أغسطس 2022

المنصات: Nintendo Switch و PlayStation 4 و Xbox One و Microsoft Windows و Xbox Series X و Series S و PlayStation 5

المطور: Now Production، Namco Hometek

الناشر: Namco Bandai Games America Inc.

الإصدار: 25 أغسطس 2022

ريميك لعبة المنصات الكلاسيكية Pac-Man World من شركة بانداي نامكو يصدر هذا الأسبوع لمختلف المنصات واليوم نشاهد عرض الاطلاق الرسمي للعبة، الريميك تم تطويره من الصفر ويقدم معه العديد من التحسينات.

F1 Manager .10 - أغسطس 2022

المنصات: PlayStation 4 و Xbox One و PlayStation 5 و Xbox Series X و Series S و Microsoft Windows

النوع: لعبة فيديو محاكاة ، لعبة فيديو إستراتيجية ، لعبة فيديو رياضية ، لعبة محاكاة ، محاكاة ، إستراتيجية

المطور: Frontier Developments plc

الناشر: Frontier Developments plc

الإصدار: 30 أغسطس 2022

اترك بصمتك على Formula 1®‎ في لعبة F1® Manager 2022 المرخصة رسميًا. كن رئيسًا للشركة المصنعة التي اخترتها واختر من قائمة السائقين وفرق المساعدين لعام 2022. تشمل ترخيص F1®‎ كاملًا وعرضًا واقعيًا، لن تلعب لعبة F1® Manager 2022 فقط - لكنك ستعيشها.