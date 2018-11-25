سامسونغ توفر Galaxy A9 رباعي الكاميرات في الإمارات

كشفت شركة سامسونغ الخليج للإلكترونيات في الإمارات النقاب عن أحدث هاتف Galaxy، وهو Galaxy A9.

ووفقًا للشركة، فقد تم تصميم الهاتف الذكي لأولئك الذين يحبون الاستكشاف والتقاط اللحظة ومشاركتها كما يرونها.

ويضم Galaxy A9 أول كاميرا رباعية في العالم وميزات مصممة خصيصًا لمساعدتك على العيش كل يوم على أكمل وجه.

وقال طارق صباغ، رئيس قسم تكنولوجيا المعلومات والهواتف النقالة في شركة سامسونغ الخليج للإلكترونيات: “تفهم سامسونغ الطلب على الابتكار المجدي في عالم سريع الأبعاد مدفوع بالتواصل المرئي. وبناءً على تراثنا في تطوير كاميرا الهواتف الذكية، نقدم تقنية الجيل التالي: أول كاميرا رباعية في العالم. نحن متحمسون لتقديم هذا الوعد ونقدمه لأول مرة مع Galaxy A9، أحدث إضافة إلى عائلة Galaxy A series”.

ويتيح لك هاتف Galaxy A9 التقاط صور ديناميكية وجميلة دون عناء. مع أربع عدسات، يمكنك تجربة طرق أكثر لإطلاق العنان لإبداعك والتقاط صور مذهلة وإنشاءها ومشاركتها، بحسب موقع tahawultech.

وتسمح العدسات للمستخدمين إمكانية الاقتران دون مع زووم بصري 2x لتصوير لقطات مذهلة ومفصلة حتى من مسافة بعيدة.

وتمنح ميزة العدسة العمودية في Galaxy A9 للمستخدمين حرية إدارة عمق الصور يدويًا والتركيز على الموضوع للحصول على صور رائعة وذات مظهر احترافي. وبفضل عدسة 24 ميغابيكسل، يمكن للمستخدمين التقاط صور واضحة ومشرقة في ظروف الإضاءة الساطعة والمنخفضة.

وعلاوة على ذلك، الجهاز يعمل ببطارية بقوة 3800 مللي أمبير في الساعة لأداء طويل الأمد. ويأتي مع ذاكرة تخزين 128 جيجابايت وما يصل إلى 512 جيجابايت من الذاكرة القابلة للتوسيع.

غالاكسي A9، بسعة 128 جيجا، متوفرة ابتداءً من 22 نوفمبر 2018 بسعر 2.149 درهم في جميع متاجر التجزئة الكبرى ومتاجر سامسونغ في دولة الإمارات.

اقرأ أيضًا:

الإمارات: إطلاق محفظة جديدة لتبادل العملات الرقمية

سامسونج تنوي طرح هاتف الوحش رداً على منافسيها

فيديو: من الفائز في اختبار السرعة بين هاتف OnePlus 6T و iPhone XS Max ؟!