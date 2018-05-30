شاهد: إلتقاط أول صور تجسسية لبديلة لنكولن MKC
كروس أوفر الجديدة من لنكولن
إلتقطت عدسات المصورين صور تجسسية للكروس أوفر الجديدة من لنكولن والتي ستحل بديلة لـ MKC، وذكرت التقارير أن السيارة الجديدة ستصل للأسواق في العام 2021.
يبدو من الصور أن السيارة حظيت بتمويهات كثيفة، ولكن بعض التفاصيل أظهرت التشابه بين السيارة و Aviator الإختبارية التي عرضت في معرض جنيف، خاصة في المصابيح الخلفية والصدام الخلفي، ومن المتوقع أن تتوفر الكروس أوفر الجديدة بفئة هجينة ومن الممكن أيضاً أخرى كهربائية بالكامل.
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