في السعودية: تدشين هيونداي سنتافي 2019 الجديدة كلياً سبتمبر المقبل

هيونداي سنتافي 2019 الجديدة

إن كنت تنوي شراء هيونداي سنتافي المتوفرة حالياً لدى وكلاء هيونداي في السعودية فربما يجب أن تعيد النظر قليلاً. فوفقاً لمصادرنا الخاصة سوف يتم تدشين الجيل الجديد منها في شهر سبتمبر المقبل في السوق السعودي.

أبرز ما يميز سانتافي 2019 هو النقلة النوعية في التصميم الخارجي حيث تشهد مقدمتها ظهور المصابيح الأساسية بحجم صغير مقارنة بمصابيح الضباب والانعطاف أسفلها بحجم أكبر، مع الشبك الجديد في المنتصف. من الجانبين تتسم سانتافي 2019 بالبساطة مع الحفاظ على الهوية، وأخيراً تظهر الخلفية بتصميم يحمل بعض التموجات والمصابيح الجديدة في الخلف. تغيرت تسمية سانتافي في الجديد لتحمل الفئة الأقصر بصفيّن من المقاعد اسم سانتافي، بينما تحمل الفئة الأطول بـ 3 صفوف للمقاعد اسم سانتافي XL.

ميكانيكياً تحمل سانتافي خياراتها المعتادة من المحركات وهي 4 سلندر بسعة 2.4 لتر، ينتج قوة تبلغ 185 حصان، ومحرك 4 سلندر تيربو بسعة 2.0 لتر ينتج قوة أكبر من 230 حصان. ترتبط المحركات جميعاً بناقل حركة أوتوماتيكي 8 سرعات، أخيراً تتوفر سانتافي 2019 بـ 3 خيارات من وضعيات القيادة هي العادية، الرياضية، الذكية.

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