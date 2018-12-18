ارتفاع مصروفات الموازنة العامة لمصر خلال أول 4 أشهر من العام المالي الجاري بنسبة 24%

ارتفعت مصروفات الموازنة العامة للدولة خلال أول 4 أشهر من العام المالي الجاري بنسبة 24%.

ارتفعت مصروفات الموازنة العامة للدولة خلال أول 4 أشهر من العام المالي الجاري بنسبة 24%، مقارنة بنفس الفترة العام المالي الماضي.

وأظهر التقرير الشهري لوزارة المالية عن شهر أكتوبر الذي نشرته اليوم الاثنين على موقعها الإلكتروني إن المصروفات ارتفعت إلى نحو 373 مليار جنيه مقابل نحو 300.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة العام الماضي.

واستحوذ بند فوائد القروض على النصيب الأكبر من المصروفات خلال الفترة من يوليو وحتى أكتوبر الماضي حيث سجل نحو 143.2 مليار جنيه بارتفاع قدره 30% مقارنة بنفس الفترة العام الماضي.

كما ارتفعت المصروفات على الأجور وتعويضات العاملين لتصل إلى نحو 89.9 مليار جنيه مقابل نحو 76.7 مليار جنيه العام المالي الماضي، بزيادة 17.3%.

كما ارتفعت المصروفات على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 13% خلال أول 4 أشهر من العام المالي الجاري لتصل إلى نحو 60.8 مليار جنيه مقابل نحو 53.8 مليار جنيه العام المالي الماضي.

وقالت الوزارة إن الحكومة مستمرة في جهودها لزيادة الإنفاق على البعد الاجتماعي والاستثمارات، حيث ارتفع دعم السلع التموينية بنسبة 15.3% ليبلغ 15.8 مليار جنيه.

كما ارتفعت مساهمة الخزانة في صناديق المعاشات بنسبة 39.9% لتحقق 16.5 مليار جنيه، خلال أول 4 أشهر من العام المالي الجاري.

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