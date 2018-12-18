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تراجع عجز الموازنة العامة بمصر إلى 2.5% من الناتج المحلي خلال 4 أشهر

تراجع عجز الموازنة العامة بمصر إلى 2.5% من الناتج المحلي خلال 4 أشهر
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