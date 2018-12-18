تراجع عجز الموازنة العامة بمصر إلى 2.5% من الناتج المحلي خلال 4 أشهر

تستهدف الحكومة تحقيق عجز كلي للموازنة العامة للدولة خلال العام المالي الجاري بنسبة 8.4% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل نحو 9.8% خلال العام المالي الماضي.

أظهرت بيانات وزارة المالية، أن العجز الكلي للموازنة العامة للدولة خلال أول 4 أشهر من العام المالي الجاري تراجع إلى 2.5% مقابل 2.7% خلال نفس الفترة من عام 2017-2018.

وبحسب التقرير الشهري للوزارة عن أكتوبر الماضي، يأتي تراجع العجز الكلي للموازنة خلال أول 4 أشهر من العام الحالي كنسبة من الناتج المحلي رغم ارتفاع قيمته إلى 132.9 مليار جنيه مقابل 121.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

ووصلت قيمة إجمالي المصروفات خلال أول 4 أشهر من عام 2018-2019 إلى 373 مليار جنيه مقابل 300.6 مليار جنيه خلال العام الماضي بنسبة زيادة 24.1%.

بينما سجلت قيمة إجمالي الإيرادات خلال الفترة من يوليو وحتى أكتوبر من العام الجاري 240.4 مليار جنيه مقابل 179.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة 34.2%.

وسجلت الموازنة فائضا أوليا خلال أول 4 أشهر من عام 2018-2019 بنسبة 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل عجزا أوليا خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة 0.2%.

وتستهدف الحكومة تحقيق عجز كلي للموازنة العامة للدولة خلال العام المالي الجاري بنسبة 8.4% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل نحو 9.8% خلال العام المالي الماضي.

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