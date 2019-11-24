ارتفاع حصة السوق الآسيوي من صادرات نفط أبوظبي الخام بنسية 89.5%

ارتفعت حصة السوق الآسيوي من صادرات النفط الخام لأبوظبي العام الماضي، ليستحوذ على نسبة 89.5% مقابل نسبة 87.3% لعام 2017 بزيادة نسبتها 2.2%، وكشفت إحصاءات لمركز أبوظبي للإحصاء عن أن صادرات أبوظبي من النفط الخام لعام 2018 بلغت 477 مليوناً و587 ألفاً و100 برميل، استحوذ السوق الآسيوي على 427 مليوناً و386 ألفاً و300 برميل منها تشكل نسبة 89.5%.

وأشارت الإحصاءات إلى أن أبوظبي صدرت عام 2017 نحو 480 مليوناً و467 ألف برميل بلغت حصة السوق الآسيوي منها 419 مليوناً و383 ألف برميل تشكل نسبة 87.3%.

وأكدت الإحصاءات أن اليابان حافظت على الترتيب الأول في صادرات أبوظبي بحصة 149.8 مليون برميل تشكل نسبة 31.4% من إجمالي صادرات النفط، تليها الهند بإجمالي 79.8 مليون برميل بنسبة 16.7% لتحتل الترتيب الثاني، ثم كوريا الجنوبية في الترتيب الثالث بكمية 49.2 مليون برميل وبنسبة 10.3%، تليها الصين في المرتبة الرابعة بإجمالي 44.3 مليون برميل وبنسبة 9.3%، وجاءت سنغافورة في الترتيب الخامس بإجمالي كميات 37.7 مليون برميل وبنسبة 7.9%.

وكشفت الإحصاءات أن صادرات أبوظبي من المنتجات البترولية المكررة للعام الماضي بلغت 30 ملياراً و197 مليوناً و305 آلاف طن متري، استحوذ السوق الآسيوي على نحو 16.4 مليار طن متري منها تشكل نسبة 54%، بينما استحوذ السوق الأفريقي على نحو 3 مليارات طن متري تشكل نسبة 9.8% من إجمالي الصادرات البترولية المكررة.

وأشارت الإحصاءات إلى أن هولندا احتلت المرتبة الأولى في صادرات أبوظبي من المنتجات البترولية المكررة بإجمالي كميات 4.4 مليارات طن متري وبنسبة 14.7%، تليها اليابان بكميات بلغت 3.9 مليارات طن متري وبنسبة 13% ثم كوريا الجنوبية بإجمالي 3.3 مليارات طن متري وبنسبة 11% ثم الصين بإجمالي 2.8 مليار طن متري وبنسبة 9.3% ثم سنغافورة بإجمالي كميات 2.55 مليار طن متري وبنسبة 8.4%.

وكشفت الإحصاءات عن زيادة ملحوظة في واردات أبوظبي من الغاز الطبيعي لعام 2018 مقارنة بعام 2017 حيث ارتفعت إلى 788 تريليون قدم مكعبة مقابل 754 تريليون قدم مكعبة بزيادة مقدارها 34.3 تريليون قدم مكعبة وبنسبة 4.5%، كما ارتفع المتوسط اليومي لواردات الغاز إلى 2.16 مليار قدم مكعبة مقابل 2.06 مليار قدم مكعبة لعام 2017 بزيادة مقدارها 94 مليون قدم مكعبة وبنسبة 2%.